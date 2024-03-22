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Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне
Ціна на пальне підвищуватиметься поступово, починаючи з липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Законопроєкт схвалено у межах наближення законодавства України до законодавства ЄС

Уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо. Далі він має пройти голосування у Раді. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо», – повідомив він.

Кабмін схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо
Кабмін схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Ціна буде підвищуватись поступово, починаючи з липня 2024 року до січня 2028 року. Це робиться в межах наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Далі законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, для збільшення доходів держбюджету України на 44,2 млрд грн Міністерство фінансів пропонує підвищити військовий збір, а також запровадити акциз на газовану воду.

Як повідомлялося, в Україні в найближчі 2-3 тижні можуть збільшитись ціни на автомобільне пальне.

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Теги: пальне акциз уряд законопроєкт ціни

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