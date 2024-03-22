Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне
Законопроєкт схвалено у межах наближення законодавства України до законодавства ЄС
Уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо. Далі він має пройти голосування у Раді. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо», – повідомив він.
Ціна буде підвищуватись поступово, починаючи з липня 2024 року до січня 2028 року. Це робиться в межах наближення законодавства України до законодавства ЄС.
Далі законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді.
Нагадаємо, для збільшення доходів держбюджету України на 44,2 млрд грн Міністерство фінансів пропонує підвищити військовий збір, а також запровадити акциз на газовану воду.
Як повідомлялося, в Україні в найближчі 2-3 тижні можуть збільшитись ціни на автомобільне пальне.
Коментарі — 0