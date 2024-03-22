Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне

Ціна на пальне підвищуватиметься поступово, починаючи з липня 2024 року

Законопроєкт схвалено у межах наближення законодавства України до законодавства ЄС

Уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо. Далі він має пройти голосування у Раді. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищується акциз на паливо», – повідомив він.

Кабмін схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо фото: Telegram/Ярослав Железняк

Ціна буде підвищуватись поступово, починаючи з липня 2024 року до січня 2028 року. Це робиться в межах наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Далі законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, для збільшення доходів держбюджету України на 44,2 млрд грн Міністерство фінансів пропонує підвищити військовий збір, а також запровадити акциз на газовану воду.

Як повідомлялося, в Україні в найближчі 2-3 тижні можуть збільшитись ціни на автомобільне пальне.