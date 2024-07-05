Головна Світ Політика
search button user button menu button

Залучені обманом: Моді домагатиметься «демобілізації» індійців з російської армії

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Залучені обманом: Моді домагатиметься «демобілізації» індійців з російської армії
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді (зправа) під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
фото з відкритих джерел

За офіційними даними, проти України воює щонайменше 30-40 громадян Індії

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, під час візиту до Москви 8-9 липня, буде намагатися на переговорах з російським диктатором Владіміром Путіним «достроково демобілізувати» з російської армії індійців, які воюють проти України та яких туди заманили шляхом «введеня в оману». Про це заявили 5 липня у МЗС Індії, повідомляє Reuters.

«Ми робимо все можливе, щоб індійські громадяни повернулися якомога швидше», – сказав міністр закордонних справ Вінай Кватра, додавши, що 10 індійців вже повернулися додому. 

За офіційними оцінками Індії у російській армії може служити від 30 до 40 її громадян. За останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти, а в результаті вони воювали проти України. У травні індійська поліція заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних з мережею торгівлі людьми, яка стояла за цією практикою.

Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні в Україні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.

Зазначається, що інші країни Південної Азії також застерігають своїх громадян від заманювання до російської армії. Шрі-Ланка посилила контроль, щоб запобігти обману своїх громадян. Уряд заявив, що десятки людей, які хочуть повернутися додому, вже воюють на війні.

Непал також заявив у травні, що кілька його громадян були незаконно завербовані до російської армії, причому, за оцінками, щонайменше 200 з них служать на фронті, а близько 100 вважаються зниклими безвісти. У лютому CNN заявив, що для участі у бойових діях проти України Росія завербувала в свою армію близько 15 тисяч громадян Непалу. Їх заманили високою зарплатою та обіцянкою в пришвидшеному режимі надати російський паспорт.

Нагадаємо, Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країну. Переважно це студенти та мігранти. Про це повідомляє Forbes. За інформацією видання, нещодавно Росія найняла і відправила на війну мінімум 35 громадян Індії. Також помічені найманці із Куби, країн Африки та Сербії.

Росія вербує переважно студентів та мігрантів, використовуючи базу даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів Росії.

Також повідомлялося, що індійські правоохоронці заарештували чотирьох осіб, які вербували найманців на війну проти України та обманом заманювали чоловіків на фронт. Про це повідомляє Центральне бюро розслідувань Індії.

До слова, Індія не підтримала спільне комюніке Саміту миру, адже вважає, що тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни. У МЗС Індії зауважили, що продовжуватимуть співпрацювати з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні.

Читайте також: Прем'єр-міністр Індії приїде до Путіна. Чому це поганий знак для України
Теги: Індія росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У червні 2023 року влада Хмельницького подарувала квартиру Руслану Бітюкову, якого за рік СБУ викриє на державній зраді
Мер Хмельницького нагородив шпигуна квартирою?
17 червня, 17:12
Сторони впевнені, що найближчим часом зможуть покращити свої переговорні позиції та продати більше своїх інтересів
Тайм-аут у переговорах: чому сторони тягнуть час
2 липня, 13:33
Багатоцільовий винищувач Су-57
Ураження Су-57 у Росії: що відомо про найсучасніший ворожий винищувач
9 червня, 12:40
На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
20 червня, 12:29
Окрім сухпаїв для ворожої армії, окупаційна влада також вдається до того, що використовує дитячу працю для комплектації зброї
Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
25 червня, 07:03
Наслідки удару по Івано-Франківському університету нафти та газу, 22 червня 2024 р.
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
22 червня, 12:22
Бронювання буде анульовано, якщо протягом пів року не вестимуться роботи з розмінування
Уряд дозволив операторам із розмінування забронювати 100% саперів
25 червня, 19:15
Міністерство зовнішніх справ РФ заявляє, що діячі, які підпали під санкції, нібито «розпалюють ворожнечу» 
Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку
1 липня, 22:04
Олександр Нестеренко – український військовик, командир ОК «Схід» Збройних сил України, генерал-майор Збройних Сил України
Росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ України
2 липня, 11:41

Політика

Залучені обманом: Моді домагатиметься «демобілізації» індійців з російської армії
Залучені обманом: Моді домагатиметься «демобілізації» індійців з російської армії
Байден прокоментував свою участь у президентських виборах
Байден прокоментував свою участь у президентських виборах
Заміна Байдена на виборах: ЗМІ знайшли «козир» у руках Камали Харріс
Заміна Байдена на виборах: ЗМІ знайшли «козир» у руках Камали Харріс
Взяв трохи алмазів для дружини: поліція висунула звинувачення експрезиденту Бразилії
Взяв трохи алмазів для дружини: поліція висунула звинувачення експрезиденту Бразилії
Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії
Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії
Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах
Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
23K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
6369
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Сьогодні, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua