Залучені обманом: Моді домагатиметься «демобілізації» індійців з російської армії

За офіційними даними, проти України воює щонайменше 30-40 громадян Індії

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, під час візиту до Москви 8-9 липня, буде намагатися на переговорах з російським диктатором Владіміром Путіним «достроково демобілізувати» з російської армії індійців, які воюють проти України та яких туди заманили шляхом «введеня в оману». Про це заявили 5 липня у МЗС Індії, повідомляє Reuters.

«Ми робимо все можливе, щоб індійські громадяни повернулися якомога швидше», – сказав міністр закордонних справ Вінай Кватра, додавши, що 10 індійців вже повернулися додому.

За офіційними оцінками Індії у російській армії може служити від 30 до 40 її громадян. За останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти, а в результаті вони воювали проти України. У травні індійська поліція заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних з мережею торгівлі людьми, яка стояла за цією практикою.

Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні в Україні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.

Зазначається, що інші країни Південної Азії також застерігають своїх громадян від заманювання до російської армії. Шрі-Ланка посилила контроль, щоб запобігти обману своїх громадян. Уряд заявив, що десятки людей, які хочуть повернутися додому, вже воюють на війні.

Непал також заявив у травні, що кілька його громадян були незаконно завербовані до російської армії, причому, за оцінками, щонайменше 200 з них служать на фронті, а близько 100 вважаються зниклими безвісти. У лютому CNN заявив, що для участі у бойових діях проти України Росія завербувала в свою армію близько 15 тисяч громадян Непалу. Їх заманили високою зарплатою та обіцянкою в пришвидшеному режимі надати російський паспорт.

Нагадаємо, Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країну. Переважно це студенти та мігранти. Про це повідомляє Forbes. За інформацією видання, нещодавно Росія найняла і відправила на війну мінімум 35 громадян Індії. Також помічені найманці із Куби, країн Африки та Сербії.

Росія вербує переважно студентів та мігрантів, використовуючи базу даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів Росії.

Також повідомлялося, що індійські правоохоронці заарештували чотирьох осіб, які вербували найманців на війну проти України та обманом заманювали чоловіків на фронт. Про це повідомляє Центральне бюро розслідувань Індії.

До слова, Індія не підтримала спільне комюніке Саміту миру, адже вважає, що тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни. У МЗС Індії зауважили, що продовжуватимуть співпрацювати з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні.