Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це тупикова дорога для економіки – глава «Укрметалургпрому»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвішення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це тупикова дорога для економіки – глава «Укрметалургпрому»
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році
Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» це соціальний проєкт, витрати за який має нести держава – Каленков

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» є неприйнятним в умовах війни та може призвести до скорочення виробництва й втрати частини промисловості. На цьому наголосив президент об’єднання підприємств «Укрметалургпром» (УМП) Олександр Каленков, коментуючи тарифну політику державних монополій.

«До війни тільки галузь гірничо-металургійного комплексу споживала десь 60% всієї електроенергії, яка йшла на промисловість. І перевозили більше 40% того трафіку, який дає «Укрзалізниця». Але після 2022 року фактично всі підприємства працюють в режимі виживання, переважна кількість – у збиток», – нагадав Каленков.

Попри це, галузь, за його словами, продовжує робити вагомий внесок в економіку: підтримує громади у прифронтових регіонах, сплачує податки, забезпечує валютні надходження й мультиплікаційний ефект зайнятості. «Наша галузь створює до 7,5–8 робочих місць в інших галузях, а вантажні перевезення – це основне джерело прибутку Укрзалізниці», – наголосив він.

Каленков звернув увагу, що вже зараз перевезення вантажів у низці країн ЄС дешевші, ніж в Україні, тож ініціатива УЗ підвищити вантажні тарифи це «не те, що економічно нерозумно, необґрунтовано, це просто тупикова дорога».

Президент «Укрметалургпрому» зазначив, що проблема «Укрзалізниці» носить системний характер, адже компанія фактично поєднує два різні бізнеси – прибутковий вантажний і збитковий пасажирський, який генерує десятки мільярдів збитків щороку.

«Що робить «Укрзалізниця»? Вона просто перекладає ці збитки на вантажні тарифи. В них немає іншого вибору. Хоча ця ситуація ненормальна, і так не робиться в європейських країнах. Там є державне субсидування пасажирських перевезень. Я думаю, що й у нас це теж могло би бути, тим більше в часи війни. Адже це соціальний проєкт, витрати за який має нести держава», – підкреслив Каленков.

Він також попередив, що підвищення вантажних тарифів призведе до протилежного ефекту для самої компанії – адже клієнти почнуть відмовлятися від її послуг, і вантажопотік зменшиться. Тож замість прибутків компанія знову отримає збитки, і знову буде намагатися підвищити тарифи.

«Наші підприємства почнуть зменшувати обсяги виробництва і виходити з ринку. Про це говорить, наприклад, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг». А це одне підприємство, яке генерує десь 8 мільйонів тонн вантажообігу, і це десь 5% того, що «Укрзалізниця» в цьому році перевезла», – привів приклад експерт.

Як відомо, «Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. Однак, за даними профільний бізнес асоціацій, це матиме руйнівні наслідки для економіки. Так, за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», таке підвищення тарифів призведе до скорочення ВВП на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та скорочення 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч – у промисловості.

