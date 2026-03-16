Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
Урядовиця узгодила з керівниками ключових операторів кроки для стабілізації паливного ринку
фото: Юлія Свириденко

Премʼєрка повідомила, що уряд готує нові програми для підтримки людей в умовах зростання цін на нафту

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави уряду.

«Наша мета – забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної», – пояснила вона.

За словами Свириденко, представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень.

За словами премʼєрки, державна «Укрнафта», що входить до «Нафтогазу», продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході.

«Доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу. Узгодили з керівниками ключових операторів подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку», – вказано в повідомленні.

Крім того, уряд готує нові адресні програми для підтримки людей в умовах зростання світових цін на нафту. Це одноразова допомога 1,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій громадян та кешбек на пальне в межах програми «Національний кешбек».

Нагадаємо, станом на 16 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається в районі близько 69,62 грн за літр, а дизельне пальне – в середньому 76,35 грн за літр.

Ціни на бензин відучора практично не змінилися. Водночас дизельне пальне на окремих АЗС подешевшало приблизно на 1-2 грн за літр, автогаз також став дешевшим на гривню. Найдорожчий бензин А95 наразі коштує на Oкко, WOG та Socar, тоді як найдешевший на «БРСМ-Нафта». Зокрема, дизель найдорожчий на Klo, а найнижча ціна зафіксована на «БРСМ-Нафта».

Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%
Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%
Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії
Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії
Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра
Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
