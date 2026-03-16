Уряд створив робочу групу для відновлення роботи аеропортів

Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських летовищ

В Україні розпочався процес підготовки до відновлення авіасполучення. Створено спеціальну робочу групу, яка розроблятиме покроковий план відкриття українського неба для цивільних літаків. Відповідний наказ підписав віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба, інформує «Главком».

Повідомляється, що робоча група працюватиме як консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку. Завдання групи – напрацювати пропозиції щодо відновлення польотів цивільної авіації.

«Утворити робочу групу щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад», – йдеться в наказі.

Це рішення стало першим системним кроком на державному рівні, спрямованим на повернення цивільної авіації в український простір, який залишається закритим від початку повномасштабного вторгнення.

Передбачено, що засідання проводитимуть як офлайн, так і онлайн, а за результатами готуватимуть рекомендації для керівництва міністерства щодо запуску роботи аеропортів.

Головою робочої групи визначено заступника міністра Сергія Деркача. Також до робочої групи, зокрема, увійшли представники державної служби з питань надзвичайних ситуацій, агентства відновлення, Повітряних сил Збройних Сил України, Державіаслужби та Мінрозвитку, а також очільники аеропортів «Бориспіль», «Київ» і «Львів» й директор «Украероруху».

«Главком» писав, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, – це «фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни». При цьому він наголосив, що не готовий назвати конкретні терміни відновлення авіасполучення, але розповів про існування внутрішньої дорожньої карти та графіка.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.