Уряд створив робочу групу для відновлення роботи аеропортів

Порожня зала очікування аеропорту «Бориспіль»
фото з відкритих джерел

Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських летовищ

В Україні розпочався процес підготовки до відновлення авіасполучення. Створено спеціальну робочу групу, яка розроблятиме покроковий план відкриття українського неба для цивільних літаків. Відповідний наказ підписав віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба, інформує «Главком».

Повідомляється, що робоча група працюватиме як консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку. Завдання групи – напрацювати пропозиції щодо відновлення польотів цивільної авіації.

«Утворити робочу групу щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад», – йдеться в наказі.

Це рішення стало першим системним кроком на державному рівні, спрямованим на повернення цивільної авіації в український простір, який залишається закритим від початку повномасштабного вторгнення.

Передбачено, що засідання проводитимуть як офлайн, так і онлайн, а за результатами готуватимуть рекомендації для керівництва міністерства щодо запуску роботи аеропортів.

Головою робочої групи визначено заступника міністра Сергія Деркача. Також до робочої групи, зокрема, увійшли представники державної служби з питань надзвичайних ситуацій, агентства відновлення, Повітряних сил Збройних Сил України, Державіаслужби та Мінрозвитку, а також очільники аеропортів «Бориспіль», «Київ» і «Львів» й директор «Украероруху».

«Главком» писав, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, – це «фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни». При цьому він наголосив, що не готовий назвати конкретні терміни відновлення авіасполучення, але розповів про існування внутрішньої дорожньої карти та графіка.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.

Читайте також

США прагнуть позбавитися цього старого світового порядку, перевести світ із режиму сили права в режим права сили
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
Вчора, 23:23
Запоріжжя – український форпост на півдні України
За 20 кілометрів від ворога: як живе прифронтове Запоріжжя
10 березня, 20:00
Зеленський вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
5 березня, 16:30
Противник діє в напрямку Добропілля двома оперативно-тактичними групами військ
Чому росіяни рвуться до Добропілля? Огляд фронту
2 березня, 10:05
Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
1 березня, 15:15
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Підтверджено знищення пускової установки С-400
Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів
25 лютого, 13:17
Шарль Андре Жозеф Марі де Голль – французький державний, військовий і політичний діяч
Український генерал Де Голль: міф чи можливість?
19 лютого, 20:53
За словами Гуяша, Україна навмисно завдає шкоди Словаччині та Угорщині, закриваючи нафтопровід «Дружба»
Угорщина погрожує залишити Україну без світла та газу
19 лютого, 15:13

Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг
Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг
Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг
Що дасть посилення санкцій проти російського металу Україні? Оцінка «Метінвесту»
Що дасть посилення санкцій проти російського металу Україні? Оцінка «Метінвесту»
Перекладання системних обмежень на генерацію загрожує інвестиціям в енергетику – експерт
Перекладання системних обмежень на генерацію загрожує інвестиціям в енергетику – експерт
Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%
Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%

Новини

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
