«Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки – член наглядової ради

За словами Лещенка, в компанії більше немає спроможностей перекривати пасажирські перевезення

«Укрзалізниця» планує підвищити ціни на квитки у СВ-вагони і перший клас поїздів Інтерсіті. За рахунок цих коштів розраховують збільшити дохід перевізника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву член наглядової ради компанія Сергія Лещенка під час виступу в парламенті.

За словами Лещенка, у зв'язку зі зменшенням кількості вантажних перевезень в компанії більше немає спроможностей перекривати пасажирські перевезення. На падіння попиту карго-рейсів вплинув, зокрема, рух лінії фронту: шахти більше не працюють, відповідно, не транспортують видобуті ресурси.

«Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу Інтерсіті. Це частково покращить результат, але не повністю», – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада, анонсував, що незабаром у країні стартує спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км. «Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія («Укрзалізниця» – «Главком») має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Зеленський.

Згодом член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону.

До слова, «Укрзалізниця» відмовлятиметься від системи перехресного субсидування, яке практикувалося десятиліттями. Мова йде про ситуацію, коли за рахунок вантажних перевезень фінансувалися нерентабельні пасажирські перевезення.