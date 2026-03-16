Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%

Дарія Демяник
Основні обсяги сировини було спрямовано до Китаю, Словаччини та Польщі
Експорт залізної руди з України впав на 41%: бюджет втрачає валютну виручку

Україна у січні-лютому 2026 року суттєво скоротила експорт залізної руди, і це вже призвело до значного падіння валютної виручки. За два місяці поставки сировини за кордон зменшилися на 40,9% у річному вимірі, до 3,31 млн тонн, що стало найнижчим показником з 2023 року. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Разом зі скороченням обсягів експорту зменшилися і валютні надходження. У лютому виручка від експорту залізної руди становила $99,88 млн – це на 50,6% менше, ніж роком раніше. За підсумками січня-лютого валютна виручка склала $260,13 млн, скоротившись на 42,1% у річному вимірі.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно залишається Китай: у січні–лютому поставки в цьому напрямку скоротилися на 56,1%. До Словаччини відвантаження лишилися майже на тому ж рівні, а до Польщі – впали на 44,9% р./р.

У лютому обсяги експорту зменшилися ще більше. Україна поставила за кордон 1,25 млн тонн залізорудної сировини, що на 38,9% менше, ніж у січні, та на 49,1% менше, ніж у лютому минулого року. Це найнижчий показник експорту з лютого 2023 року.

За оцінками аналітиків, головною причиною падіння експорту стали внутрішні виробничі обмеження. Зокрема, перебої з електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру ускладнили роботу гірничо-збагачувальних комбінатів і призвели до тимчасових зупинок виробництва. Додатковим фактором став сезонний спад ділової активності в Китаї на початку лютого через святковий період, що тимчасово послабило попит на імпортну сировину.

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8%, до 30,99 млн тонн. Основними ринками збуту залишалися Китай, Словаччина та Польща.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Читайте також

Разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
12 березня, 22:37
США витратили понад $11 млрд за перші дні війни з Іраном
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
12 березня, 02:39
Обвинувачений Андрій Клименко втік до РФ
Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок
9 березня, 17:40
Глава Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
9 березня, 14:21
В обіг вводяться три монети, присвячені прифронтовим регіонам
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині
25 лютого, 08:07
Металургія забезпечує зайнятість і створює мультиплікативний ефект для економіки
Рішення про заборону реекспорту брухту дозволяє зберегти мільярди для бюджету та уникнути репутаційних ризиків – ЗМІ
24 лютого, 11:11
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Що не так з є-бачком?
Вчора, 17:47
Для припинення злочинної діяльності кол-центрів було проведено 12 обшуків
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)
11 березня, 16:51

Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії
Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії
Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра
Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду

Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
