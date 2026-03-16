Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%

Експорт залізної руди з України впав на 41%: бюджет втрачає валютну виручку

Україна у січні-лютому 2026 року суттєво скоротила експорт залізної руди, і це вже призвело до значного падіння валютної виручки. За два місяці поставки сировини за кордон зменшилися на 40,9% у річному вимірі, до 3,31 млн тонн, що стало найнижчим показником з 2023 року. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Разом зі скороченням обсягів експорту зменшилися і валютні надходження. У лютому виручка від експорту залізної руди становила $99,88 млн – це на 50,6% менше, ніж роком раніше. За підсумками січня-лютого валютна виручка склала $260,13 млн, скоротившись на 42,1% у річному вимірі.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно залишається Китай: у січні–лютому поставки в цьому напрямку скоротилися на 56,1%. До Словаччини відвантаження лишилися майже на тому ж рівні, а до Польщі – впали на 44,9% р./р.

У лютому обсяги експорту зменшилися ще більше. Україна поставила за кордон 1,25 млн тонн залізорудної сировини, що на 38,9% менше, ніж у січні, та на 49,1% менше, ніж у лютому минулого року. Це найнижчий показник експорту з лютого 2023 року.

За оцінками аналітиків, головною причиною падіння експорту стали внутрішні виробничі обмеження. Зокрема, перебої з електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру ускладнили роботу гірничо-збагачувальних комбінатів і призвели до тимчасових зупинок виробництва. Додатковим фактором став сезонний спад ділової активності в Китаї на початку лютого через святковий період, що тимчасово послабило попит на імпортну сировину.

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8%, до 30,99 млн тонн. Основними ринками збуту залишалися Китай, Словаччина та Польща.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.