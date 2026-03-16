Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг

Глава уряду повідомила, що основні роботи мають бути завершені до кінця весни

Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. За словами Свириденко, з них на поточні роботи спрямовано 4,6 млрд грн.

«Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року», – каже вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

12 березня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт.

До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.