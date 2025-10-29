Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» отримає $9,2 млн від Фонду Баффета на критично важливе обладнання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Контракти передбачають постачання понад 20 одиниць високотехнологічного обладнання
фото: Укрзалізниця/іллюстративне

Кошти підуть на верстати та 3D-принтери для виробництва запчастин, які раніше імпортувалися з росії та білорусі

Виробничий напрям «Укрзалізниці» вперше уклав контракти з міжнародним Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF) на суму $9,2 млн. Ці кошти спрямують на модернізацію потужностей трьох підприємств напряму «Ремонт і виробництво», повідомила пресслужба компанії 29 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Контракти передбачають постачання понад 20 одиниць високотехнологічного обладнання, зокрема токарних і фрезерних верстатів, 3D-принтерів, 3D-сканерів та термічних установок.

Це обладнання використовуватимуть для налагодження власного виробництва запчастин, які не імпортувалися в Україну понад п’ять років і не мають місцевого виробництва. Йдеться про критично важливі деталі до дизельних двигунів, зубчасті колеса, шестерні та інші компоненти, необхідні для ремонту локомотивів.

Член правління УЗ Євген Шрамко зазначив, що понад 60% локомотивного парку компанії потребує капітального ремонту. Частина обладнання залишилася на окупованих територіях, а деякі запчастини раніше закуповувалися в росії та білорусі. Нова співпраця дасть змогу УЗ зменшити залежність від імпорту та підвищити енергоефективність.

Співпраця з HGBF є частиною програми технічного переоснащення «Укрзалізниці». Фонд Говарда Баффета спеціалізується на продовольчій та громадській безпеці, а також на пом’якшенні конфліктів. За 2022–2024 роки фонд надав Україні допомоги на понад $800 млн.

Незважаючи на необхідність модернізації, ремонтні роботи на власних потужностях УЗ скоротилися вдвічі через війну. Напрям «Ремонт і виробництво» має 25 депо та чотири вагоноремонтні заводи. За оцінками Євгена Шрамка, до кінця року цей напрям може принести компанії збиток у 600 млн грн, оскільки лише вісім підрозділів є прибутковими.

Восени 2025 року «Укрзалізниця» також планує передати в оренду через систему Prozorro понад 10 об’єктів, зокрема в Києві, для поліпшення фінансового стану.

Нагадаємо, у законопроєкті держбюджету на 2026 рік не заклали фінансування для закупівлі нових пасажирських вагонів, що викликало занепокоєння Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію на сайті Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) повідомив, що у проєкті державного бюджету на наступний рік відсутнє фінансування для придбання нових пасажирських вагонів. 

