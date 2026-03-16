Перекладання системних обмежень на генерацію загрожує інвестиціям в енергетику – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Ринку пропонують не системне вирішення проблеми, а її перерозподіл, зазначив Ретівов
фото: depositphotos.com

Перенесення відповідальності за системні обмеження на генерацію нашкодить відновленню енергетики – експерт

Виробники електроенергії та інвестори в нові енергетичні проєкти отримуватимуть фінансові збитки у разі перекладання на них відповідальності за системні обмеження електроенергії, до яких вони не мають відношення. Як розповів Ігор Ретівов, партнер, співкерівник практики енергетики юридичної компанії Altelaw & Sempra, це нашкодить роботі електростанцій, а також перспективам будівництва нових генеруючих підприємств в Україні.

«17 березня НКРЕКП має розглянути зміни до Постанови № 332 (питання порядку денного №36). Запропонований підхід фактично зводиться до того, що у випадках системних обмежень в ОЕС України виробник буде працювати в моделі, де його фінансовий результат суттєво погіршується», – написав Ретівов.

За його словами, ринку пропонують не системне вирішення проблеми, а її перерозподіл. Адже фінансовий тиск, який виник на балансуючому ринку, буде перенесено на тих учасників, які і так несуть операційні, ринкові та регуляторні ризики.

«Це поганий сигнал для генерації. Особливо для нових проєктів, які потребують прогнозованої моделі доходу, зрозумілих правил гри та довіри до регуляторного середовища», – додав експерт.

Він зазначив, що одним із можливих підходів міг би бути солідарний розподіл витрат між усіма учасниками ринку.

«Це дозволило б підтримати НЕК Укренерго, але водночас не допустити ситуації, коли фінансове навантаження фактично концентрується на генерації та підриває інвестиції в нові проєкти», – сказав Ретівов.

Він підкреслив, що проєкт ще не ухвалений і тому його треба змінити, щоб він не нашкодив відновленню енергетики в Україні.

«Важливо доопрацювати його так, щоб стабілізація балансуючого ринку не відбувалася за рахунок як діючої генерації, так й нової генерації, яку держава закликає активно будувати», – підсумував експерт.

Нагадаємо, виробники електроенергії з боку державної генерації та генерації з відновлюваних джерел раніше заявляли про шкоду від перенесення на них відповідальності за ті системні обмеження, які відбуваються не через їхню діяльність, а виникли внаслідок локальних аварій чи внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

