Підвищення тарифів і відсутність інвестицій на Укрзалізниця обійшлися бізнесу в 19 млрд грн, - промисловці



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Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень

Невиконання плану капітальних інвестицій і безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів «Укрзалізниці» коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн додатково.

Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій, направленому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі «Укрзалізниці» Євгену Кравцову, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Так, з 31 жовтня тарифи на вантажоперевезення були підвищені на 15%, що збільшило витрати вантажовідправників на 6,5 млрд грн в рік. А з 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів «Укрзалізниці», що призвело до різкого зростання цін і збільшення витрат бізнесу ще на 6,5 млрд грн в рік. Тобто за останні 8 місяців загальні витрати вантажовідправників виросли на 30-35%. «Але, як виявилося, для державного монополіста цього було мало, і з 28 липня 2018 року вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» і плати за використання вагонами перевізника за межами України, за рахунок чого вантажовідправників очікують непередбачувані додаткові витрати в розмірі ще майже 1,3 млрд грн на рік», - йдеться в листі.

Представники асоціацій назвали оприлюднення Мінінфраструктури проекту наказу «Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів» прикладом зневажливого ставлення до вітчизняних вантажовідправників.

У той же час в асоціаціях вказали, що не дивлячись на підвищення залізничних тарифів і плати за користування вагонами «Укрзалізниці», дефіцит локомотивів за різними оцінками становить від 130 до 150 одиниць, що набагато гірше за показники 2017 року. Терміни доставки вантажів збільшені в середньому з 7,8 до 8,9 доби, а за деякими напрямками (особливо на Львівській залізниці) «запізнення» збільшуються на 3-4 доби.

На думку представників вітчизняної промисловості, інвестиційна діяльність «Укрзалізниці» залишає бажати кращого. Так, за 5 місяців 2018 року освоєно лише 39,6% запланованих на цей період інвестицій (план - 11,2 млрд грн, факт - 4,4 млрд грн). «Ми вважаємо, що пропозиція ПАТ «Укрзалізниця» щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим, як черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Вищевказане підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників - користувачів залізничними послугами, в першу чергу на підприємства аграрної, гірничої, металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів в Україні. Наприклад, вартість перевезення енергетичного вугілля зросте більш ніж на 600 млн грн без ПДВ. Відзначаємо, що в умовах ринку є неприпустимим раптове підвищення тарифів в два рази! Це відкрите зловживання монопольним становищем, чим і користується ПАТ «Укрзалізниця», - йдеться в листі.

Представники промисловості звернулися до прем'єр-міністра з проханням підтримати позицію представників провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідності затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.

Крім того, керівники промислових асоціацій просять Гройсмана дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і «Укрзалізниці» щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства «Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів».

Нагадаємо, що раніше проти підвищення вартості залізничних тарифів виступили Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата і Федерація роботодавців України.