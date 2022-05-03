Польща пропонує ЄС ввести податок на російські енергоносії

ЄС планує ввести ембарго на російські нафту та газ

Податок на російську сировину має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від РФ

На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину, зокрема енергоносії. Про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва, повідомляє Польське радіо.

На її думку, такий податок переконає країни ЄС прискорити процес зменшення залежності від російських енергоносіїв.

«Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від РФ», – пояснила вона.

За пропозицією польського уряду, податок охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю, яка служить для декарбонізації європейської економіки.

Нагадаємо, 3 травня у Брюсселі розпочнеться позачергова зустріч міністрів енергетики країн-членів Європейського Союзу. Політики обговорять шостий пакет санкцій ЄС, куди має бути включено ембарго на російську нафту.

Після цього 4 травня посли країн-членів ЄС зустрінуться у Брюсселі та оцінять новий пакет з погляду своїх національних інтересів.

Як повідомлялося, Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України.

У новому пакеті обмежень, імовірно, буде ембарго на нафту з РФ.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту..

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