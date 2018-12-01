Польща та Данія домовилися про морський газогін



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Потужність газогону складатиме до десяти мільярдів кубометрів газу на рік

Уряди Польщі та Данії домовилися про газопровід Baltic Pipe довжиною 900 кілометрів

Польща та Данія в п'ятницю, 30 листопада, погодилися прокласти газопровід дном Балтійського моря для постачання норвезького газу. Відповідно до плану, газогін Baltic Pipe довжиною 900 кілометрів має почати прокачувати газ до Польщі у 2022 році, коли завершується контракт Варшави з російським «Газпромом».

«Сьогодні нам вдалося зробити квантовий стрибок у бік безпеки та незалежності польського енергетичного сектору. Було прийнято інвестиційне рішення щодо створення стратегічного газопроводу Baltic Pipe, який дозволить імпортувати газ з норвезького шельфу через Данію», - заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Twitter.

Польський газовий оператор Gaz-System SA та данський Danish Energinet SOV оголосили, що вони розробили угоду щодо газопроводу, яка передбачає його введення в експлуатацію до 1 жовтня 2022 року. Потужність газогону має становити до десяти мільярдів кубічних метрів газу на рік. Проект має фінансову підтримку ЄС на суму 51,4 мільйона євро з Європейського механізму підключення (CEF). Загальні витрати на будівництво газогону не розкриваються.

Раніше Польща підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з США, прагнучи послабити залежність від російського газу в умовах напруженості з Москвою. Окрім того, Польща розглядає можливість імпорту блакитного палива з Норвегії та Катару.

Джерело: Deutsche Welle