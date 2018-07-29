Понад 100 млн смартфонів надійшло на китайський ринок у другому кварталі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільшу долю ринку смартфонів у Китаї займає Huawei і його суббренд Honor

Обсяг поставок смартфонів у Китаї склав понад 100 млн одиниць в другому кварталі 2018 року після помітного зниження в перші три місяці року, говориться в галузевій доповіді.

Згідно з доповіддю, опублікованою аналітичною компанією Canalys, в першому кварталі обсяг поставок смартфонів знизився більш ніж на 20 процентів до 91 млн одиниць.

У річному обчисленні китайський ринок продемонстрував ознаки поліпшення, оскільки темпи зниження сповільнилися з 22 процентів в першому кварталі до 8 процентів у другому кварталі.

Частка смартфонів Huawei і його суббренда Honor на внутрішньому ринку зросла до 27 процентів, - це найбільша частка для китайських постачальників смартфонів в країні за період з другого кварталу 2011 року.

У доповіді Canalys також зазначається, що невеликим постачальникам конкурувати на ринку стає все складніше, так як на п'ять найбільших постачальників припадає 90 процентів поставок, а рік тому цей показник становив 73 процентів.

Джерело: Синьхуа