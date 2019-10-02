Зниження price caps призвело б до колапсу енергоринку, - Кушнірук



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Експерт зазначив, що зниження price caps призведе до того, що виробництво електроенергії з вугілля стане нерентабельним і ТЕС можуть піти з внутрішньодобового ринку

Якщо знизити цінові обмеження на ринку електроенергії (price caps), ТЕС можуть піти з внутрішньодобового ринку, що спровокує дефіцит в енергосистемі. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв’ю журналісту.

Експерт зазначив, що в Україні на сьогодні є проблема з вугіллям. Власного вугілля не вистачає, чверть потрібного обсягу ми імпортуємо з США, Колумбії, ПАР. І ціна імпорту виявляється дорожча, ніж за формулою «Роттердам+». Зниження price caps призведе до того, що виробництво електроенергії з вугілля стане нерентабельним і ТЕС можуть піти з внутрішньодобового ринку.

«Якщо у теплоелектростанцій будуть знижені нинішні обмеження щодо ціни, то вони почнуть діяти або в збиток, або можуть сказати: соррі, ми йдемо з ринку. Тобто, ми готові продавати електроенергію на добу вперед або по прямим контрактам, але ми просто йдемо з ринку внутрішньодобового, тому що ви встановили нам обмеження, які роблять невигідним виробництво цієї електроенергії», - пояснив Кушнірук.

Він вважає, що така ситуація може спровокувати серйозні проблеми на енергоринку і викликати дефіцит електроенергії та дестабілізацію енергосистеми України.

«Це може просто призвести до вже суттєвих проблем для самого енергоринку, тому що можуть виникати суттєві дисбаланси, які можуть приводити до дестабілізації ринку, коли будуть просто відмикатися цілі території», - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (price caps).

Член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук раніше заявив, що наміри знизити граничні ціни (price caps) на ринку електроенергії суттєво ускладнять можливість закупівлі вугілля й можуть спровокувати кризу в енергетиці.