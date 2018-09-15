Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо підвищення грошового забезпечення військових



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У 2019 році Уряд також має забезпечити першочергове фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо підвищення грошового забезпечення українських воїнів у 2019 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Таким чином, Кабінет міністрів має передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік« видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених на 2018 рік, у відсотках від валового внутрішнього продукту.

Зазначено, що має бути передбачено збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських не менше ніж на 30 % з урахуванням мінімального розміру грошового забезпечення осіб рядового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських - у сумі не менше 9 тисяч гривень; військовослужбовців рядового складу за контрактом першого року служби - у сумі не менше 10 тисяч гривень.

Інші видатки передбачити з урахуванням зростання номінального валового внутрішнього продукту стосовно попереднього року (10%).

Окрім того, у 2019 році Уряд також має вжити заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами.

«Серед таких виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки і озброєння, боєприпасів, високоточних засобів ураження та продуктів спеціальної хімії, облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань боєприпасів«, - йдеться в повідомленні.