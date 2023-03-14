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Байки Путіна для бурятів. Диктатор знайшов тих, хто водив його за ніс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байки Путіна для бурятів. Диктатор знайшов тих, хто водив його за ніс
фото:https://ria.ru

Російський диктатор вважає, що проблеми у світі почалися після розвалу СРСР

Президент Росії Володимир Путін вкотре звинуватив Захід у розв'язанні  повномасштабної війни проти України. Про це він заявив у ході візиту на авіаційний завод до Улан-Уде, пише видання РИА Новости.

Путін знову звертався до тільки йому відомих партнерів, які начебто водили його за ніс, і не хотіли миром вирішувати питання Криму та Донбасу. «Після 2014 року виникла проблема Криму і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Вже вісім років ми намагалися вмовити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Наразі з’ясовується, що вони просто нас водили за ніс, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити», – заявив він.

Російський диктатор додав, що проблеми у світі почалися після розвалу СРСР, а Захід після цього намагався розгойдувати Росію та створював п’яту колону.

Серед іншого Путін знову повторив методичку про те, що війна, що розв’язана в Україні, є «боротьбою за виживання російської державності».

«Бо противник наш, або як я говорив раніше, партнер – у них же одне завдання, і в попередні десятиліття ми в цьому переконалися, – розгойдати, розтягнути по шматках – ось у чому вся справа. Тож для нас це не геополітичне завдання , а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни та наших дітей», – сказав Путін.

Нагадаємо, на території Росії можуть з'явитись дев'ятиповерхові будинки з дерева для розселення мешканців аварійних будинків. Про це сказав міністр будівництва Ірек Файзуллін під час парламентського діалогу в Раді Федерації. Загалом на території РФ налічується приблизно 80 тис. аварійних будинків.

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Теги: міністр війна путін завод диктатор

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