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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Росія, множачи злочини, опускається на дно

glavcom.ua
Окупанти зазнали величезних втрат
фото: ЗСУ

Питання України – виробити прозорий і ефективний механізм вступу до НАТО і ЄС

Президенти США Джо Байден і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Білому Домі обговорили питання двосторонньої співпраці у економічних, торговельних і безпекових питаннях, а також у допомозі України.

Прикметно, що фон дер Ляєн подякувала Байдену за допомогу у складні часи, коли Європа позбувалася критичної залежності від росії.

США і ЄС працюватимуть разом скільки потрібно, щоб допомагати Україні, а росія сплатила ціну за агресію.

Це означає співпрацю і координацію в постачанні зброї і боєприпасів Україні, запровадження санкцій проти росії і перекриття шляхів їх обходу, і замороження та конфіскації російських активів для передачі їх на відновлення України.

Наші головні союзники працюють разом. Питання України – виробити прозорий і ефективний механізм використання допомоги, а також зробити все для вступу до НАТО і ЄС.

Тим часом росія, множачи злочини, опускається на дно.

1. Російські нафтові компанії мають проблеми з експортом дизельного палива, яке з лютого потрапило під європейське ембарго і «стелю цін» від країн G7.

На 5 березня такого «зайвого» дизеля було вже 4,4 млн барелів.

2. Британські правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн останніми роками.

Буде перекрито їхню діяльність із відмивання награбованого рашистами. Лондон не бажає залишатись «лондонградом» для російських ділків.

3. Група американських сенаторів, від обох партій Конгресу США, внесла законопроект про введення ембарго на російський уран.

Крок за кроком світ прийде на викреслення із торговельного обігу і атомної промисловості росії.

4. Країни – учасниці спеціальної міжнародної групи REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) заблокували активи росіян, які потрапили під санкції на загальну суму $58 млрд, повідомило міністерство фінансів США.

До групи входять США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та представники Єврокомісії.

Тим часом інші країни вживають і індивідуальних обмежувальних заходів.

Найбільший банк Ліхтенштейну, VP Bank, за минулий рік заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн. швейцарських франків ($320 млн).

5. Статистика за січень 2023 року свідчить, що в росії продовжується спад промислового виробництва.

Обсяг виробництва знизився на 2,4% порівняно з минулорічним січнем. І це попри шалені воєнні замовлення.

І далі ж буде!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія ембарго санкції

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Ростислав Павленко

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