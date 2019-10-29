«Посміхайтесь, шеф любить ідіотів»? У «Нашій рябі» розказали, як рухається скандальний проект з вивчення емоцій працівників



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Юрій Косюк поінформував, що з нещасними працівниками у холдингу щільно працюють психологи та співробітники HR

Рік тому власник Миронівського хлібопродукту, мільярдер Юрій Косюк спровокував скандал повідомленням про те, що нещасних на вигляд співробітників будуть звільняти

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) вперше публічно представив деталі та попередні результати проекту з моніторингу емоційних станів співробітників. Ця новація близько року тому викликала бурю обговорень у ЗМІ та соцмережах.

Директор департаменту управління персоналом та комунікацій холдингу «Миронівський хлібопродукт» Ксенія Прожогіна заявила, що «проект працює, і досить успішно».

За словами представника холдингу, підконтрольного мільярдеру Юрію Косюку, проект реалізували за допомогою сканерів на робочих місцях, дані з яких обробляють алгоритми емоційних обчислень на основі штучного інтелекту.

Пілотна стадія проекту спочатку охоплювала 70 співробітників-добровольців, а згодом 350 осіб у головному офісі компанії і деяких регіональних підрозділах.

Над проектом працює велика команда, що включає HR-менеджерів, психологів, аналітиків і фахівців у сфері IT і big data.

«Наша мета в холдингу «Миронівський хлібопродукт» — не ощасливити співробітників на власний розсуд, а знайти для кожного його особистий ідеальний баланс, що дозволяє розкрити потенціал, виявити приховані можливості», — розповіла Прожогіна.

Директор департаменту холдингу розповіла, що інноваційне технологічне рішення дозволяє захистити співробітників холдингу: уберегти їх від стресів, пригнічених станів і, за великим рахунком, допомагає зберігати і фізичне здоров'я.

Кожний співробітник, який бере участь у дослідженні, має доступ до аналітичних даних свого профілю, які складені алгоритмами на основі штучного інтелекту.

«Інноваційна технологія дозволяє людині самостійно відстежувати піки своєї ефективності, управляти виходячи з цього своїм робочим графіком, чергувати виконання тих чи інших завдань протягом робочого дня. Технологія, яка нещодавно здавалася багатьом фантастичною і незрозумілою, вже сьогодні на практиці захищає працівників від професійного або психологічного вигоряння. Ця ж технологія — інструмент для самого співробітника, за допомогою якого він усвідомлено управляє власною продуктивністю, максимально розкриваючи свій творчий і професійний потенціал», — зазначає Прожогіна.

Бізнесу, за її словами, такі рішення допомагають підвищувати власну ефективність за рахунок забезпечення доброзичливої сприятливої корпоративної атмосфери. Крім того, моніторинг емоційних реакцій дозволяє компанії виявляти бізнес-процеси «драйвери», та усувати ті управлінські або бізнес-процеси, які гальмують динаміку і зростання компанії.

За її словами, до кінця року холдинг в рамках стратегії digital-трансформації надасть можливість використання інноваційного технологічного рішення в сфері емоційних обчислень на основі штучного інтелекту для 2,5 тис своїх співробітників, які виявили бажання приєднатися до унікального для української корпоративної практики дослідження у сфері управління людським капіталом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року ЗМІ повідомили те, що мільярдер Юрій Косюк виганяє з «Нашої ряби» працівників, які виглядають нещасними. Тоді голова правління «МХП» заявив, що з метою підвищення продуктивності праці у холдингу почали вивчати емоції співробітників. Він зазначив, що дослідження довели, що щасливі люди високопродуктивніші. За його словами, з нещасними щільно працюють психологи та співробітники HR, намагаючись щось запропонувати цим людям для виправлення ситуації, але в разі відсутності змін цих людей замінюють.

До відома, «Миронівський хлібопродукт» є найбільшим виробником курятини в Україні (зокрема, під брендом «Наша ряба»). Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року становив близько 370 тис. га.