МХП Косюка лідирує за обсягами експорту в аграрному секторі



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МХП Косюка лідирує серед найбільших агрохолдингів України

Агрохолдинг МХП, який посів п'ятий рядок рейтингу, спеціалізується на поставках продукції з високою доданою вартістю на ринки 80 країн світу

Агроіндустріальний холдинг МХП, який заснував і очолює відомий український бізнесмен Юрій Косюк, є найбільшим в українській аграрній індустрії експортером продукції з високою доданою вартістю.

Решта агрогігантів орієнтовані на сировинний експорт - повідомляє тижневик «Новий час», що спільно з аналітиками інвестиційної компанії Dragon Capital склав рейтинг ТОП-10 найбільших агроекспортерів України. Для розрахунку показників учасників ТОП-10 його укладачі використовували дані зі звітів публічних холдингів і безпосередньо від самих компаній.

«Головний і єдиний критерій рейтингу - обсяг поставок на зовнішні ринки в грошовому вираженні за 2018/2019 маркетинговий рік, - пояснили укладачі експортного аграрного ТОП-10 хороше методику. - У підсумковий список потрапили 10 компаній, що приносять країні більше валютної виручки, ніж їх конкуренти. Серед фігурантів рейтингу всього три вітчизняних гравця, всі інші учасники - транснаціональні гіганти, присутні на місцевому ринку», - зазначають автори спецпроекту НВ.

Як випливає з рейтингу, найбільші експортери аграрної продукції, що діють в Україні, все ще зберігають сировинну орієнтацію. Основні статті експорту - зернові, кукурудза і соя, олійні культури, а також продукт із невисокою глибиною переробки - соняшникова олія.

«Найбільшу частину - 42% - в зарубіжних постачаннях вітчизняного агробізнесу займають зернові. Ще однією суттєвою статтею продажів на зовнішні ринки залишається соняшникова олія, частка якої в загальному кошику - 21% », - відзначають укладачі рейтингу журналу «Новое время» у спецпроекті ТОП-10 найбільших постачальників агропродукції на зарубіжні ринки.

Агрохолдинг МХП, який посів п'ятий рядок рейтингу лідерів агроекспорту в спецпроекті НВ, спеціалізується на поставках продукції з високою доданою вартістю на ринки 80 країн світу - м'яса курки. За підсумками 2018 року обсяги зовнішніх поставок однієї з найбільших українських аграрних груп Юрія Косюка, за даними укладачів рейтингу НВ, забезпечили приплив в Україну мільярдів доларів.

Агрохолдинг МХП, який створив найбільше в країні виробництво м'яса курки на основі вертикальної інтеграції, забезпечує Україні не тільки валютні надходження, а й десятки тисяч робочих місць в 14 регіонах присутності підприємств і підрозділів холдингу, а також інвестиції в розвиток виробничих потужностей, передові технології аграрного та харчового виробництва.