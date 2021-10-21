Посол ЄС закликав Україну завершити реформу ринку електроенергії і енергетичного регулятора

«Щодо ринку електроенергії, то Україна ще далека він норм ЄС», – сказав Маасікас

Україна запровадила вимоги Європейського Союзу у газовій сфері, але у сфері енергетики досі є чимало проблем, які не дозволяють синхронізацію з європейськими мережами.

Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на слова посла ЄС в Україні Матті Маасікас під час виступу на 4-му Форумі Асоціацій у Києві.

«У сфері енергетики, що стосується газу, Україна широко імплементувала вимоги ЄС і переваги цього очевидні. Щодо ринку електроенергії, Україна ще далека він норм ЄС і це також означає, що синхронізація українських електромереж з європейськими поки перебуває на певній відстані. У перспективі технічно це можливо, але потрібен функціонуючий ринок електроенергії, діючий регулятор», – сказав Маасікас.

Як відомо, на саміті Україна-ЄС чималий блок перемовин зайняли питання енергетики.

У спільній заяві «Україна та ЄС підкреслили важливість спільної роботи проти будь-яких потенційних зусиль третіх сторін використовувати енергію як зброю, зокрема в контексті наслідків для стабільності транзиту газу територією України».

Попри значні реформи у попередні роки в секторі енергетики, практична імплементація реформ пробуксовує через неспроможність (в силу різних соціальних та економічних причин) перейти до ринкового ціноутворення як на ринку газу, так і електроенергії.