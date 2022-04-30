Уряд ухвалив постанову про обчислення середньої зарплати під час війни: що зміниться

До заробітку не включатиметься робота, не виконана через бойові дії. Це відобразиться зокрема на відпускних

Кабінетом міністрів України внесено зміни до чинного порядку обчислення середньої заробітної плати з врахуванням особливостей воєнного часу. Зміни покликані коректно обчислити середню заробітну плату на підприємствах, які внаслідок бойових дій змушені переривати діяльність.

Відповідно до рішення передбачені такі поправки:

з розрахункового періоду, під час якого обчислюється середня зарплата, виключається час, в який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові внаслідок бойових дій; якщо працівник частково відпрацював період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником, то при обчисленні середньої заробітної плати враховується фактично нарахована сума такої премії.

надання працівникам усіх видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;

переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;

переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

виплати вихідної допомоги;

службових відряджень (крім службових відряджень державних службовців);

вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення суду;

направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

звільнення працівників-донорів від роботи;

залучення працівників до виконання військових обов'язків;

тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу;

інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

Правильний розрахунок середньої зарплатні необхідний, щоб розраховувати належні працівникам виплати у випадках:

При цьому інформація про розмір середньої заробітної плати по галузях, групах професій і посад публікується Державною службою статистики щоквартально.

Нагадаємо, що народні депутати мають намір врегулювати надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття на час дії воєнного стану.