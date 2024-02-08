Буданов дав коментар щодо нового обміну полоненими (відео)
Україна повернула додому ще 100 Захисників з російського полону
Допомогу в черговому обміні українських захисників надали Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.
Він також відповів на питання журналістів щодо обміну. Зокрема наголосив, що з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.
На запитання журналіста, як зараз вдається проводити обміни, Буданов відповів: «Відповідь ви отримаєте, коли буде звільнено усіх захисників».
Також він наголосив не вірити тим, хто каже, що держава нікого не повертає.
Нагадаємо, 51-й за ліком обмін відбувся в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням Президента України. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.
Також Координаційний штаб повідомив, кого вдалося врятувати з полону РФ.
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