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Одна з країн НАТО дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Одна з країн НАТО дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по території РФ
фото: Yle

Зброя, надана Фінляндією, може бути використана на російській території, хоча має меншу дальність, ніж далекобійні ракети

Фінляндія не накладала жодних обмежень на військову допомогу надану Україні. Фінську зброю можна використовувати також для ударів по території Росії. Про це сказав голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкка Копра, пише Yle.

«Наскільки мені відомо, Фінляндія не накладала таких обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових об'єктів і на російській території», – заявив Юкка Копра.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен зазначив, що обмеження на використання зброї були введені в основному країнами, які надали Україні далекобійне озброєння.

Водночас заступник голови Комітету з питань оборони Мікко Савола, каже, що зброя, надана Фінляндією, «в принципі» може бути використана на російській території, хоча має меншу дальність, ніж далекобійні ракети.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росії не вдасться досягти своїх цілей в Україні, навіть не зважаючи на військові зусилля.

До слова, якщо США не ухвалять законопроєкт про додаткову допомогу Україні, ЗСУ буде вкрай важко втримати навіть нинішні позиції на сході країни

Теги: обмеження законопроєкт озброєння Єнс Столтенберг Україна військові Фінляндія зброя

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