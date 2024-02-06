США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні

Не дивлячись на збільшення виробництва снарядів, Україна не може зрівнятися з РФ за обсягом вогню

США планує подвоїти виробництво 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються в Україні, до жовтня. Про це пише Defense One з посиланням на начальника відділу закупівель армії Сполучених Штатів Дага Буша.

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Повідомляється, що виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США планується збільшити з 28 тис у жовтні минулого року (останній місяць, за яким були опубліковані точні цифри) до 37 тис у квітні та приблизно 60 тис у жовтні 2024 року. У жовтні наступного року планується збільшити виробництво цих боєприпасів до 100 тис.

План США по виробництву 155-мм артилерійських снарядів інфографіка: defenseone.com

Буш наголосив, що армія США вже збільшила виробництво 155-мм снарядів після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Щомісячні темпи виробництва зросли з 14 тис до 28 тис у жовтні минулого року. В той самий час він зазначив, що Україна не може зрівнятися з РФ за обсягом вогню – зараз ЗСУ випускають близько 2 тис снарядів на день, що вп’ятеро менше за обсяги пострілів окупантів.

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За словами Буша, масове використання таких боєприпасів, як 155-мм снаряди, може спровокувати переосмислення того, скільки США потрібно у власних запасах. Він додав, що Сполучені Штати намагалися задовольнити величезні потреби України в боєприпасах, не доводячи при цьому свої власні запаси до небезпечно низького рівня.

На думку Дага Буша, завдяки інвестиціям, пов'язаним з Україною, США зрештою отримають «набагато здоровішу» промислову базу для всіх типів звичайних боєприпасів. Виробництво 155-мм снарядів дасть змогу підвищити здатність Сполучених Штатів створювати снаряди інших калібрів завдяки інвестиціям у вибухові речовини та виробництво металів.

Як раніше повідомлялося, російське вторгнення в Україну показало Європі й США, що їх виробничих потужностей явно замало, щоб підтримувати високі темпи бойових дій. Проте порівняно з початком 2022 року виробництво товарів військового призначення суттєво зросло, а найяскравішим показником є снаряди.

Нагадаємо, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд. Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.