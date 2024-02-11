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Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза
Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій
фото з відкритих джерел

Сили оборони встановлюють неподалік від Харкова фортифікаційні споруди

Сили оборони України укріплюють захисні рубежі неподалік Харкова, однак потужних наступальних формувань російської окупаційної армії на цьому напрямку наразі не фіксують. Про це повідомив керівник пресслужби Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, від початку повномасштабної війни на цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на випадок, якщо РФ знову піде в наступ.

«Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лиманно-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи», – зазначив Євлаш.

Водночас він зауважив, що російські окупанти, як свідчить оперативне спостереження, не формують потужного угруповання для наступу.

«У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту», – зазначив він.

Раніше Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України.

Нагадаємо, Україна опинилася в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, є найсильнішою з часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

За оцінками аналітиків ISW, проблеми з військовою допомогою можуть вже в березні викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, що є на озброєнні України.

Раніше американські аналітики припускали, що нестача боєприпасів може змусити українських захисників ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Крім того, українські солдати й командири розповіли The Washington Post, що у Збройних силах України критично бракує піхоти, і це призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій. 

Теги: Харків окупанти Україна наступ

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