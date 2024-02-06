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Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
Депутат Європарламенту Харальд Вілімські розкритикував допомогу Україні
фото із відкритих джерел

Харальд Вілімські: Деякі українські біженці їздять Австрією на автомобілях вартістю понад 250 тисяч євро

«Українських біженців, які роз'їжджають Австрією на автомобілях вартістю понад 250 тисяч євро, складно вважати такими, що потребують захисту». Про це заявив депутат Європарламенту Харальд Вілімські газеті Heute.

«Ми всі бачимо автомобілі Maybach, Q7, Q8, Mercedes G-класу, які проїжджають Віднем. Коли бачу ці автомобілі в ціновому діапазоні від 250 тисяч євро і вище, то думаю про себе, що це не та звичайна людина, яка потребує захисту», – зауважив він. Вілімські заявив, що він «розуміє, коли в країну приїжджають люди похилого віку, жінки, хворі» – тоді «ніхто нічого не має проти», каже політик.

Вілімські також висловився проти пакетів санкцій ЄС проти Росії, хоча назвав вторгнення Путіна в Україну «божевіллям, яке не піддається обговоренню». Однак, за словами Вілімські, президент України Зеленський також «не святий»: «Ми зараз закачуємо в Україну ще 50 мільярдів за рішенням Ради ЄС. Знаючи, що Україна є однією з найбільш корумпованих країн, і що олігархи користуються цією допомогою». 

Зазначимо, МЗС Австрії понад 10 разів викликало посла Росії через те, що засуджує агресивну війну РФ проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру. 

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

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Теги: Австрія депутат олігархи Україна президент біженці парламент

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