Поверніть 6,5 тис. грн! Стало відомо, чому уряд висунув вимогу до громадян, які отримали допомогу

Рахункова палата проводитиме перевірки використання міжнародної допомоги під час війни, тож окремі міністерства взялися виправляти допущені помилки

Міністерство економіки, відповідальне за держвиплати одноразової допомоги бюджетникам, кинулося виправляти помилки перед великим аудитом Рахункової палати. Міносвіти ж підрахувало: понад 3 тис. освітян мають повернути отримані 6500 грн. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів заступник голови Рахункової палати, який тимчасово виконує повноваження голови, Андрій Майснер.

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Раніше «Главком» писав про масштабне повернення до держбюджету, виплаченої торік одноразової допомоги у розмірі 6500 грн у межах програми «Єпідтримка». Держава поставила перед фактом окремі категорії громадян, зокрема бюджетників, які не мали права претендувати на цю допомогу, але її отримали. Рахункова палата проводитиме перевірки використання міжнародної допомоги під час війни, тож окремі міністерства взялися виправляти допущені помилки.

«І повірте: під час аудиту Рахункова палата проаналізує до деталей, хто мав право отримати виплати за рахунок коштів іноземних донорів, а кому їх нараховано незаконно», – запевнив Майснер.

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Нагадаємо, Міністерство освіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, які були видані для підтримки після 24 лютого через «єПідтримка». Вчителі не мали права на виплати за програмою «єПідтримка», оскільки вони працюють у бюджетних установах. Згідно з документом, МОН України наголосило на необхідності термінового повернення коштів до резервного фонду державного бюджету, що дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб'єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану. Гроші треба надіслати на спеціальний рахунок Міністерства економіки.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату громадянам по 6500 гривень. Проте вже в серпні 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що понад 25 тис. українців не мали права на виплату 6500 грн за «єПідтримка», але отримали гроші. Тобто державні 6500 грн все-таки доведеться повернути деяким категоріям осіб.

Як відомо, Постановою №1272 передбачено надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» у розмірі 6500 грн застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам – підприємцям, страхувальники яких, зокрема, не є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державною страхування. Підставою виступає втрата частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дії під час воєнного стану в Україні.

Мінекономіки листом № 3611-07/23524-07 ще від 11.05.2022 р. інформував, що Мінфіном було проведено верифікацію заявок на отримання указаної допомоги. За результатами проведеної перевірки встановлено, що виплати отримали застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ, що суперечить умовам програми «єПідтримка». Тож в указаному листі Мінекономіки просило від бюджетних установ та організацій терміново забезпечити повернення їхніми працівниками неправомірно отриманих коштів на небюджетний рахунок Мінекономіки. У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки обіцяло звернутись до суду.