Нові ордери на арешт Путіна, деталі авіакатастрофи з керівництвом МВС. Головне за 3 серпня

Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна

Путін може отримати нові ордери на арешт, скільки грошей Україна витрачає на війну, окупанти почали відступати на півдні. «Главком» зібрав у добірку новини 3 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Путін може отримати нові ордери на арешт

Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та найвищого керівництва Росії. Зокрема у справі про злочини приватної військової компанії «Вагнер». Нові ордери перш за все залежать від дій прокурора МКС.

Окупанти почали відступати на півдні

Минулого тижня Збройні сили України значно активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні, очевидно, націленими на міста в Запорізькій області: Мелітополь біля Азовського моря та Бердянськ на сході на Азовському узбережжі.

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Зазначається, що офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію.

Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що російські війська перенапружені і мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Скільки грошей Україна витрачає на війну

Підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько два трильйони гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України.

За словами прем'єр-міністра, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

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Авіакатастрофа з керівництвом МВС. Слідство розкрило деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

Обшуки в нардепа Дубінського

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань провели обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. СБУ не називає імені нардепа, проте мова ймовірно йдеться про нардепа Олександра Дубінського.

За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення.