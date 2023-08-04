Родина Асада має нерухомість у постраждалій від атак «Москві-сіті» – Washington Post

Родина опального сирійського лідера купувала нерухомість у Москві у період з 2013 до 2019 року

У комплексі хмарочосів «Москва-сіті», який останніми днями неодноразово зазнавав ударів безпілотників, розташована нерухомість, що належить сімейству Башара Асада. Про це пише газета Washington Post.

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У листопаді 2019 року газета Financial Times повідомила, що родичі президента Сирії в різні роки купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території «Москва-сіті». Загальна вартість нерухомості у цінах 2019 року оцінювалася у $40 млн.

«Вони купили квартири у Москві за останні шість років, використовуючи складну серію компаній і кредитних домовленостей, що ілюструє роль Росії як опікуна сирійського режиму. Це також розкриває роль тих, кого називають «менеджерами коштів Асада», допомагаючи режиму переміщувати гроші за межі досяжності західних санкцій», – пишуть журналісти Financial Times.

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За даними видання, члени сім'ї сирійського лідера купували нерухомість у період з 2013 року до червня 2019 року. 13 об'єктами володіє двоюрідний брат Асада Хафіз Махлуф чи підконтрольні йому фірми. Ще два об'єкти належать дружині іншого двоюрідного брата Асада – Рамі Махлуфа, впливового сирійського бізнесмена.

У більшості випадків вони використовували кредитну структуру за участю офшорних ліванських компаній, які тепер офіційно володіють майном, згідно з розслідуванням антикорупційної групи Global Witness.

«Росія з самого початку допомагала режиму Асада долати санкції», – сказала керівниця програм Близького Сходу та Північної Африки в Chatham HouseЛіна Хатіб. «Вона зараз розглядає себе як гаранта сирійської держави і тому робить усе можливе, у військовій, політичній чи економічній сферах, щоб зберегти сирійську державу живою, а також зберегти її лояльність до Москви».

Рано вранці 30 липня і 1 серпня безпілотники вдарили по 42-поверховій вежі в комплексі IQ-квартал, де розташовані квартири сімейства Асада, зазначає Washington Post.

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Москва була непохитним союзником сирійської родини Асадів з початку їх правління майже 50 років тому, за часів Радянського Союзу. Але президент Володимир Путін налагодив ще міцніші зв’язки з Дамаском з 2015 року, коли Кремль надав військову підтримку режиму Асада.

У вежі IQ-кварталу розташовані офіси кількох міністерств, у тому числі Мінцифри, Міністерства економічного розвитку та ін. Судячи з фотографій, опублікованих у російських ЗМІ, внаслідок нападу 30 липня офіси Мінцифри зазнали серйозних пошкоджень.

Ще одна квартира в комплексі належить Ланфранку Чирілло, італійському архітектору з російським громадянством. WP уточнює: італійця часто називають «архітектором Путіна», бо він нібито спроектував резиденцію, що приписується президентові, під Геленджиком. У Кремлі раніше спростували твердження про те, що Путін має резиденцію у цьому районі.

«Угоди з майном є доказом того, як Росія допомогла особам, які потрапили під санкції, які сприяли вбивчому режиму Асада та отримували вигоду від нього, вивезти свої активи з Дамаска та ухилятися від міжнародних правил», – каже Ізобель Кошів з Global Witness. «Це дозволяє їм знайти притулок у Москві, де вони насолоджуються розкішним способом життя, поки Сирія горить».

Нагадаємо, практично всі прибуткові сфери сирійської економіки були поділені між кланами, що являли собою близьке коло родини Хафеза аль-Асада, а потім і його сина Башара, який став главою держави в 2000 році.

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До цього часу Асади вже перетворили Сирію на свій сімейний бізнес, який керувався за допомогою корумпованого бюрократичного прошарку, якому дозволялося мати свої частки в сірих кримінальних схемах.