Найбагатші люди світу збільшили свої статки. Хто опинився на першому місці

Статки Маска з початку року виросли на $105 мільярдів і становлять наразі $242 мільярди

Лідирує у списку найбагатших людей світу американський підприємець Ілон Маск, другий рядок рейтингу займає власник LVMH Бернар Арно, третій – засновник Amazon Джефф Безос

Десять найбагатших людей світу з початку 2023 сумарно заробили $443,2 мільярда. Індекс розраховується з урахуванням вартості акцій компаній, у яких учасники рейтингу володіють частками. Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index.

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Лідирує у списку найбагатших людей світу американський підприємець Ілон Маск, статки якого з початку року виросли на $105 мільярдів і становлять $242 мільярди. Другий рядок рейтингу займає власник французького виробника предметів розкоші LVMH (Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернар Арно, який з початку року заробив $36,1 мільярда. Статки підприємця оцінюються в $198 мільярдів.

Засновник Amazon Джефф Безос, який займає третій рядок рейтингу, розбагатів на $49,9 мільярда, таким чином його статки оцінюються в $157 мільярдів. Засновник Microsoft Білл Гейтс опинився на четвертому місці із загальним статком у $136 мільярдів (плюс $26,9 мільярда). Засновник IT-компанії Oracle Ларрі Еллісон посідає п'яте місце рейтингу зі статками $131 мільярд (плюс $39,5 мільярда з початку року).

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До десятки найбагатших людей планети також увійшли співзасновник Google Ларрі Пейдж ($120 мільярдів, плюс $36,9 мільярда з початку року), голова компанії Meta Марк Цукерберг ($118 мільярдів, плюс $72,5 мільярда), голова Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($118 мільярдів), плюс $10,3 мільярда з початку року), гендиректор Microsoft Стів Балмер ($118 мільярдів, плюс $31,7 мільярда) і співзасновник Google Сергій Брін ($114 мільярдів, плюс $34,4 мільярда).

Тим часом російські мільярдери з початку року розбагатіли на понад $32 мільярди.

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