Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру
Уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року
Від початку повномасштабної війни в Україні російські війська вщент зруйнували 180 шкіл, загалом понад 1,3 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань і пошкоджень. Про це на пресконференції з нагоди оголошення конкурсного відбору громад, які візьмуть участь в ініціативі проєкту DECIDЕ, сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.
«Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні», - повідомив Лісовий.
Міністр нагадав, що уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року. За його словами, три чверті шкіл облаштовані укриттями різного рівня та якості.
«75% шкіл облаштовані укриттями, але це не означає, що 75% учнів можуть повернутися до навчання. Це близько 9 тисяч шкіл, загалом у нас 13 тисяч шкіл. Для нас є пріоритетом повернення учнів, ми повертаємося до навчання там, де це можливо з безпекових питань. В регіонах, які наближені до зони бойових дій, навчання відбуватиметься онлайн», - зазначив Лісовий.
Він додав, що МОН рекомендує задля підвищення якості освіти повернутися до офлайн-навчання і вишам, з дотриманням безпекових вимог. За словами очільника міністерства, багатьом закладам вищої освіти архітектура дозволяє облаштувати укриття, проте не скрізь можна прийняти всіх студентів.
Іще однією проблемою, за словами Лісового, є міграція викладачів, що також може створити перепони для відновлення аудиторного навчання. Тому, як додав міністр, керівництво закладів вищої освіти буде самостійно приймати рішення про відновлення навчання в офлайн-форматі
Коментарі — 0