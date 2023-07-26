Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру
Навесні 2022 року окупанти зруйнували школу №21 в Чернігові
фото з відкритих джерел

Уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року

Від початку повномасштабної війни в Україні російські війська вщент зруйнували 180 шкіл, загалом понад 1,3 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань і пошкоджень. Про це на пресконференції з нагоди оголошення конкурсного відбору громад, які візьмуть участь в ініціативі проєкту DECIDЕ, сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні», - повідомив Лісовий.

Міністр нагадав, що уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року. За його словами, три чверті шкіл облаштовані укриттями різного рівня та якості.

«75% шкіл облаштовані укриттями, але це не означає, що 75% учнів можуть повернутися до навчання. Це близько 9 тисяч шкіл, загалом у нас 13 тисяч шкіл. Для нас є пріоритетом повернення учнів, ми повертаємося до навчання там, де це можливо з безпекових питань. В регіонах, які наближені до зони бойових дій, навчання відбуватиметься онлайн», - зазначив Лісовий.

Він додав, що МОН рекомендує задля підвищення якості освіти повернутися до офлайн-навчання і вишам, з дотриманням безпекових вимог. За словами очільника міністерства, багатьом закладам вищої освіти архітектура дозволяє облаштувати укриття, проте не скрізь можна прийняти всіх студентів.

Іще однією проблемою, за словами Лісового, є міграція викладачів, що також може створити перепони для відновлення аудиторного навчання. Тому, як додав міністр, керівництво закладів вищої освіти буде самостійно приймати рішення про відновлення навчання в офлайн-форматі

Теги: школа війна росія окупанти Міністерство освіти і науки Оксен Лісовий

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запустити корпус в експлуатацію планують вже з початку 2024 року
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
10 липня, 16:37
У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
2 червня, 10:23
Харківський танцювальний колектив «Джерельце» виконав зворушливий вальс
У Харкові діти станцювали вальс на руїнах школи: щемливе відео
22 травня, 08:01

Наука та освіта

Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру
Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру
Помер мовознавець Костянтин Тищенко
Помер мовознавець Костянтин Тищенко
«Наслідок війни, який не зможемо предʼявити в Гаазі» – експертка про шокуючі результати тестів із математики
«Наслідок війни, який не зможемо предʼявити в Гаазі» – експертка про шокуючі результати тестів із математики
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
Уряд збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей
Уряд збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей
Зарплата вчителів може зрости до 40 тис. грн, але є нюанс
Зарплата вчителів може зрости до 40 тис. грн, але є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
142K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
95K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
25K
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
16K
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
15K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник

Новини

Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
24 липня, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24 липня, 10:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту