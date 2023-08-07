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Monobank обмежив транзакції з Африкою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Monobank обмежив транзакції з Африкою
Рішення ухвалено у зв'язку з підвищеним ризиком шахрайства та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Monobank збереже можливість транзакцій без присутності картки лише в трьох країнах Африки: ПАР, Єгипті та Марокко

Мобільний додаток Monobank закриває всі транзакції без карти в Африці. Виняток є лише три країни – ПАР, Єгипет та Марокко. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«У зв'язку з підвищеним ризиком фрода та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності карти в Африці, за винятком ПАР, Єгипту та Марокко», — написав Гороховський.

Зазначимо, що в Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.

Раніше Monobank терміново звернувся до своїх клієнтів. РНБО внесла до списку санкцій компанію, яка є брокером у застосунку Monobank для інвестицій.

До слова, з 1 серпня внесення готівки через термінали вимагає від платника ввести номер мобільного телефону. Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення  Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Теги: банк Африка гроші

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