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Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
Російські власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів
фото з відкритих джерел

Для отримання доступу до прибутків банку російські власники планували переоформити частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб

Правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших банків України, який донедавна належав російським олігархам. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ.

Офіційно назва фінустанови не повідомляється, проте, імовірно мова йде про «Сенс Банк», який нещодавно націоналізував Кабмін. Він належав російським олігархам Андрію Косогову, Перу Авену та Михайлу Фрідману і до грудня 2022 року називався Альфа-Банк.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів», – йдеться в повідомленні.

Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

«У подальшому, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», – додали в Офісі генпрокурора.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

Нагадаємо, Національний банк України повідомив, що ухвалив рішення, яке дозволить передати «Сенс Банк» у власність держави. Однак фізичні особи й надалі зможуть користуватися своїми наявними коштами на картках.

До слова, Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс банк», рішення про націоналізацію якого було прийнято Національним банком України напередодні, у повному обсязі за одну гривню.

Теги: банк гроші росіяни

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