Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон

Для отримання доступу до прибутків банку російські власники планували переоформити частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб

Правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших банків України, який донедавна належав російським олігархам. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ.

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Офіційно назва фінустанови не повідомляється, проте, імовірно мова йде про «Сенс Банк», який нещодавно націоналізував Кабмін. Він належав російським олігархам Андрію Косогову, Перу Авену та Михайлу Фрідману і до грудня 2022 року називався Альфа-Банк.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів», – йдеться в повідомленні.

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Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

«У подальшому, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», – додали в Офісі генпрокурора.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

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Нагадаємо, Національний банк України повідомив, що ухвалив рішення, яке дозволить передати «Сенс Банк» у власність держави. Однак фізичні особи й надалі зможуть користуватися своїми наявними коштами на картках.

До слова, Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс банк», рішення про націоналізацію якого було прийнято Національним банком України напередодні, у повному обсязі за одну гривню.