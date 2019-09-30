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    Економіка та фінанси

    Прем’єр звинуватив менеджмент Укрзалізниці в корупції

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    Гончарук заявив, що&nbsp;залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять - Прем’єр звинуватив менеджмент Укрзалізниці в корупції
    Гончарук заявив, що залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять

    Деякі групи впливу заробляють на тендерах, в ручному режимі відправляють кудись локомотиви в своїх інтересах - Гончарук

    Прем’єрміністр Олексій Гончарук звинуватив менеджмент Укрзалізниці у корупції.

    Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

    За його словами, залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять.

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    «Я не буду зараз описувати масштаби трагедії. Ми розбираємось детально, але стан її поганий насправді. Це в тому числі і через тотальну корупцію. Через те, що деякі групи впливу заробляють на тендерах. Окремі групи впливу в ручному режимі відправляють кудись локомотиви в своїх інтересах. Ми вивчаємо питання з якістю роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо оцінку», - заявив Гончарук.

    Нагадаємо, прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних п'яти років економіка України може зрости на 40%. Він зазначив, що для цього необхідно залучити близько $50 млрд інвестицій.

    Крім того, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що від легалізації грального бізнесу Україна може отримати понад 2 млрд гривень. Однак він зазначив, що сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

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    економіка Укрзалізниця закон Україна Олексій Гончарук
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