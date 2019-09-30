Прем’єр звинуватив менеджмент Укрзалізниці в корупції



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Гончарук заявив, що залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять

Деякі групи впливу заробляють на тендерах, в ручному режимі відправляють кудись локомотиви в своїх інтересах - Гончарук

Прем’єрміністр Олексій Гончарук звинуватив менеджмент Укрзалізниці у корупції.

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять.

«Я не буду зараз описувати масштаби трагедії. Ми розбираємось детально, але стан її поганий насправді. Це в тому числі і через тотальну корупцію. Через те, що деякі групи впливу заробляють на тендерах. Окремі групи впливу в ручному режимі відправляють кудись локомотиви в своїх інтересах. Ми вивчаємо питання з якістю роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо оцінку», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних п'яти років економіка України може зрости на 40%. Він зазначив, що для цього необхідно залучити близько $50 млрд інвестицій.

Крім того, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що від легалізації грального бізнесу Україна може отримати понад 2 млрд гривень. Однак він зазначив, що сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.