У Москві поліція зірвала показ вистави про протести у Білорусі

Правоохоронці евакуювали глядачів та акторів через сигнал про можливе замінування

У Москві поліція зірвала в «Театре.doc» прем’єрний показ вистави «Сусіди». Це постановка режисера Сергія Гінділіса, заснована на розповідях білорусів, які постраждали під час розгону протестних акцій у Мінську після президентських виборів в серпні 2020 року, повідомляє «Радіо Свобода».

За інформацією видання, через півгодини після початку вистави в залі з’явився поліцейський, який попросив глядачів і акторів вийти з приміщення. Мовляв, надійшов сигнал про можливе мінування. Спочатку глядачі зустріли слова співробітника поліції оплесками, вважаючи їх елементом вистави.

Після евакуації актори спробували продовжити спектакль на вулиці, але поліція не дозволила це зробити, попередивши їх, що вони можуть бути затримані.

Раніше політолог Андрій Піонтковський заявив, що за затриманням у Москві нібито організаторів замаху на Олександра Лукашенка та його синів крився натяк керівництва РФ самопроголошеному президентові Білорусі.

Також народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Шевченко, який провів зустріч зі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив, що «дійсно любить» білоруського політика.

Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.



