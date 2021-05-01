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    Поліція Брюсселя розігнала вечірку проти локдауну водометами та газом

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    Щоб розігнати учасників вечірки, силовики застосували водомети та сльозогінний газ - Поліція Брюсселя розігнала вечірку проти локдауну водометами та газом
    Щоб розігнати учасників вечірки, силовики застосували водомети та сльозогінний газ
    Фото: TRTWorldNow

    Багато учасників акції не мали захисної маски, що є обов'язковою вимогою під час перебування в людному місці

    У парку Брюсселя 1 травня противники локдауну влаштували вечірку з метою порушення карантинних обмежень. Силовики розігнали порушників карантину водометами та сльозогінним газом.

    Як повідомляє Reuters, натовп, який зібрався в парку Брюсселя, відповів на заклик у Facebook про організацію несанкціонованої вечірки-протесту проти карантину. Це сталося через місяць після того, як поліція розігнала двохтисячну вечірку, влаштовану як «першоквітневий жарт».

    Сьогодні акція розпочалася мирно, учасники скандували «Свобода!». Однак поліція заявила, що учасники порушують обмеження, тому вона повинна втрутитися. Багато учасників акції не мали захисної маски, що є обов'язковою вимогою під час перебування в людному місці.

    Щоб розігнати учасників вечірки, силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Однак, навіть попри це, у брюссельському парку лишилося ще декілька сотень людей.

    До слова, у Парижі на першотравневій демонстрації відбулися зіткнення поліції і маніфестантів.

    Теги: акція Бельгія протест Брюссель поліція карантин
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