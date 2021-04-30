У Стразбурзі майже 1500 тракторів заблокували рух біля Європарламенту

Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть набути чинності з 2023 року

Аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою спільною політикою ЄС

У Страсбурзі акція протесту працівників галузі сільського господарства заблокувала рух навколо Європарламенту.

Як повідомляє «Укрінформ», аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою спільною політикою ЄС у сфері сільського господарства, переговори щодо якої нині тривають у Брюсселі.

Станом на першу половину дня п'ятниці із різних районів Ельзасу до Страсбурга дісталося близько 1400 тракторів. Це спричинило транспортний колапс у європейському кварталі та величезні затори у радіусі до 10 км навколо міста.

Аграрії Ельзасу вважають, що деякі положення нової політики ЄС у сфері сільського господарства можуть мати негативні наслідки на традиційну модель ведення фермерського господарства у цьому регіоні Франції.

Фото: Укрінформ

Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть набути чинності з 2023 року.

До слова, українська влада хоче збільшити ставку податку для фермерів.