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    У Стразбурзі майже 1500 тракторів заблокували рух біля Європарламенту

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    Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть набути чинності з 2023 року - У Стразбурзі майже 1500 тракторів заблокували рух біля Європарламенту

    Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть набути чинності з 2023 року

    Фото: Укрінформ

    Аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою спільною політикою ЄС

    У Страсбурзі акція протесту працівників галузі сільського господарства заблокувала рух навколо Європарламенту.

    Як повідомляє «Укрінформ», аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою спільною політикою ЄС у сфері сільського господарства, переговори щодо якої нині тривають у Брюсселі.

    Станом на першу половину дня п'ятниці із різних районів Ельзасу до Страсбурга дісталося близько 1400 тракторів. Це спричинило транспортний колапс у європейському кварталі та величезні затори у радіусі до 10 км навколо міста.

    Аграрії Ельзасу вважають, що деякі положення нової політики ЄС у сфері сільського господарства можуть мати негативні наслідки на традиційну модель ведення фермерського господарства у цьому регіоні Франції.

    Фото: Укрінформ
    Фото: Укрінформ

    Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть набути чинності з 2023 року.

    До слова, українська влада хоче збільшити ставку податку для фермерів.

    Теги: Європарламент Франція аграрії протест фермерство фермерське господарство
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