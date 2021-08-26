Уряд готується продавати «Приватбанк» частинами

«Зараз про приватизацію не йдеться, але потенційно ми маємо бути до цього готовими», – зазначив міністр фінансів

Схвалена урядом Стратегія розвитку державного «Приватбанку» до 2024 року передбачає декілька варіантів продажу банку, але про негайну приватизацію не йдеться. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Для держави як акціонера «Приватбанку» основне – це конкурентоспроможний банк, здатний забезпечувати фінансову стабільність, сплачувати дивіденди. Також важливе створення привабливості банку для потенційного інвестування. Зараз про приватизацію не йдеться, але потенційно ми маємо бути до цього готовими і в майбутньому створювати умови для приватизації», – зазначив він.

Марченко зауважив, що враховуючи судові позови попередніх власників, у нинішніх умовах зробити це максимально складно.

«Тому йшлося про те, що може бути розділення на «хороший» і «поганий» банк для зміцнення потенціалу приватизації, розкриття додаткового потенціалу збільшення акціонерної вартості й обмеження впливу успадкованих з минулого проблем», – пояснив він.

За словами міністра, «зараз ведуться дискусії, але ми мали зафіксувати ці позиції в стратегії».

«Варіантів є декілька. Це або продаж усього банку, або «хорошого», або розміщення акцій на одній з бірж. Рішення – за акціонером», – наголосив він.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.