Нардепи попередньо розподілили 40 млрд грн додаткових доходів

Законопроєкт пройшов перше читання

Верховна Рада на засіданні в четвер, 23 вересня, прийняла у першому читанні законопроєкт №6052, яким розподіляють 40 млрд доходів, які було отримано в результаті перевиконання держбюджету за доходами. Розподілення 39,4 млрд грн підтримали 293 депутати.

Кошти планується витратити на:

15 млрд грн: «Укравтодору» на розвиток інфраструктури, ще 1,5 млрд грн – на «Велике будівництво».

12 млрд грн: на субсидії на оплату за послуги житлово-комунального господарства.

282 млн грн: на виплату компенсацій за житло внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

3,8 млрд грн: покриття дефіциту в коштах на зарплати військовослужбовцям.

2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19.

2,5 млрд грн: «депутатський фонд» – субвенція на соціально-економічний розвиток місцевим бюджетам.

1 млрд грн: на покриття боргів із заробітної плати перед шахтарями.

4,09 млрд грн: на Збройні сили України.

556 млн грн: на поповнення статутного капіталу аеропорту «Бориспіль», Укрсервіс Мінтранс і державного авіаційного підприємства України.

10 млн грн передбачено на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відзначимо, що було подано п'ять альтернативних законопроєктів, але в комітеті їх відхилили, адже вони могли привести до дисбалансу держбюджету.

Як повідомлялося, «слуги народу» урізають бюджетні кошти на культуру.

Як відомо, 21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік.

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.