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    Економіка та фінанси

    «Приватбанк» тестує технологію розпізнавання облич

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    «Приватбанк» тестує технологію розпізнавання облич

    Фуекцію FaceID почали тестувати на початку 2019 року

    «Приватбанк» планує запустити у червні технологію, яка дозволить клієнтам завантажувати свої фотографії у «Приват24» і проходити розпізнання за допомогою обличчя.

    Про це повідомив голова електронного бізнесу ПриватБанку Сергій Харитич у коментарі «Liga.Net».

    Відповідну функцію почали тестувати на початку 2019 року.

    Зокрема, у січні 2019 року банк тестував банкомати з можливість ідентифікувати клієнтів за обличчям. Однак тоді система працювала неточно та могла розпізнавати не ту особу.

    Крім цього, «Приватбанк» веде переговори з низкою інших компаній для того, аби запустити можливість оплати за товари та послуги за допомогою обличчя клієнта.

    Раніше у «Приватбанку» повідомляли, що розробляють технологію ідентифікації клієнтів за допомогою відбитку пальця, а також розпізнавання голосу та обличчя.

    Нагадаємо, що раніше у «Приватбанку» анонсували запуск оновленого додатку «Приват24». Його мають запустити влітку 2019 року.

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