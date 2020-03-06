Голова Нацбанку обіцяє протягом року суттєве зниження ставки на іпотеку



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Українські банки прогнозують, що з початку 2020 року їх «кредитні портфелі» збільшаться, а вимоги до тих, хто буде позичати — поступово будуть пом’якшуватись

Облікова ставка НБУ протягом року знизиться до 7%. Це буде транслюватися в зниження ставок у всій економіці, – Смолій

Протягом цього року облікова ставка може знизиться до 7%, що дасть змогу в такому випадку знизити ставки на іпотеку до 10%. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій в інтерв'ю виданню «Фокус».

«За нашим базовим сценарієм облікова ставка НБУ протягом року знизиться до 7%. Це буде транслюватися в зниження ставок у всій економіці. Тобто ставки по депозитах будуть поступово рухатися до однозначного рівня, слідом за ними знизяться ставки за кредитами. Якщо зараз іпотеку взяти можна під 14-15%, то в доступній для огляду перспективі при подальшому проведенні реформ це може бути і близько 10%», – сказав Смолій

За його словами, потрібно розуміти, що у вартості кредиту крім ціни самого ресурсу є й інші складові – наприклад, ризики, які закладаються банком під час ухвалення рішення.

«Якщо говорити про іпотеку, то це ризики, пов'язані з забудовниками і недостатньо прозорими механізмами ведення цього бізнесу. Також є присутнім ризик неможливості стягнути і реалізувати заставне майно через не до кінця реформованої судової системи, що часто приймає рішення не на користь кредиторів. Це ті чинники, які будуть заважати зниженню ставок», – розповів Смолій.

Нагадаємо, українські банки прогнозують, що з початку 2020 року їхні «кредитні портфелі» збільшаться, а вимоги до тих, хто буде позичати, поступово будуть пом’якшуватись.