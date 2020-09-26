Пул активів трьох банків-банкрутів виставлено на продаж



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Стартова ціна пулу становить 503,4 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запланував на 29 жовтня 2020 року проведення аукціону з продажу пулу активів трьох неплатоспроможних банків – ВТБ Банку, Родовід Банку і банку «Фінансова ініціатива».

Про це Фонд повідомив на своєму сайті.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запланував на 29 жовтня 2020 року проведення аукціону з продажу пулу активів трьох неплатоспроможних банків – ВТБ Банку, Родовід Банку і банку «Фінансова ініціатива».

«Ці активи раніше вже неодноразово виставлялися на продаж як індивідуально, так і в складі пулів, але не знайшли свого покупця», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що загальна сума заборгованості по кредитах у складі пулу становить 13,1 млрд грн. Середній термін прострочення по кредитах – 8 років. У забезпеченні за кредитними договорами перебувають комерційна і житлова нерухомість, земельні ділянки, транспорт, обладнання, товари та ін.

Стартова ціна пулу становить 503,4 млн грн.

В основі пулу – понад 120 прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами, 9 об'єктів нерухомості в Дніпропетровській області, понад 1300 позицій дебіторської заборгованості та майнові права за векселями.

По більшості кредитів тривають судові справи. Зокрема, по 39 кредитним договорам відкрито провадження Державної виконавчої служби, по 12 – кримінальні справи.