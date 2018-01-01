RAB-регулювання однозначно дасть ефект - експерт

На думку експерта, затверджена НКРЕКУ єдина ставка RAB-тарифів на стару і нову базу активів обленерго економічно обгрунтована

Керівник Проектного офісу з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Євдокимов вважає, що кошти, отримані обленерго через механізм RAB-регулювання, дозволять провести модернізацію енергетики та підвищити якість енергопостачання, враховуючи жорсткі нормативні вимоги. «Я вам скажу однозначно - ефект буде. Чому? Тому що ті вимоги, які



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На думку експерта, затверджена НКРЕКУ єдина ставка RAB-тарифів на стару і нову базу активів обленерго економічно обгрунтована

Керівник Проектного офісу з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Євдокимов вважає, що кошти, отримані обленерго через механізм RAB-регулювання, дозволять провести модернізацію енергетики та підвищити якість енергопостачання, враховуючи жорсткі нормативні вимоги.

«Я вам скажу однозначно - ефект буде. Чому? Тому що ті вимоги, які ставить регулятор, а це вимоги різних параметрів, які будуть перевірятися протягом першого періоду, дуже жорсткі. І якщо вони не будуть виконувати ці вимоги, то відповідно компанія буде потрапляти в штраф. Тому, як показує практика, з цим ніхто не бавиться», - пояснив Євдокимов.

На думку експерта, затверджена НКРЕКУ єдина ставка RAB-тарифів на стару і нову базу активів обленерго економічно обгрунтована: «Можна було б затвердити на стару базу активів невеликий відсоток, наприклад, 4-5%. А на нову базу робити 22-23%. Але це дуже ускладнює процес контролю. Єдина ставка на обидві бази активів (12,5%. - Ред.), можна говорити, усереднена. Вона, на мій погляд, вийде на той же загальний ефект, якщо диференціювати за старою і новою базою активів».

Євдокимов прокоментував і зауваження Кабінету міністрів України з приводу запропонованої регулятором моделі RAB-регулювання. На його думку, вони пов'язані з тим, що НКРЕКУ недостатньо повно поінформував уряд про економічні наслідки свого рішення. «Уряд не бачить наслідки. Ну, не знає уряд, які наслідки будуть в тій чи іншій області. Тому що якщо, наприклад, перейде 6 або 11 компаній, то що станеться? У цих областях просто збільшиться тариф для промисловості. Тоді можуть виникнути проблеми, перекоси. І уряд хоче розуміти і бачити загальну картину. Тому і говорить, що це правильно було б зробити в комплексі», - сказав він.

У той же час, перехід обленерго на RAB-регулювання, на його думку, неминуче. «Ми маємо перейти, і це вже очевидно, ніхто не думатиме, що ми повинні залишитися при старій системі ціноутворення, витрати+. Але всі хочуть просто побачити дійсно, скільки це буде коштувати», - підкреслив глава Проектного офісу зі впровадження нового ринку електроенергії.

RAB-регулювання або стимулююче тарифоутворення - система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій в розвиток і модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

В середині 1990-х років на RAB-регулювання перейшло більшість країн Західної Європи, Канада, США, Австралія. Європейський союз в 2002 році зобов'язав країни Східної Європи застосовувати RAB при встановленні тарифів для монополій і на RAB-регулювання перейшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та ряд інших держав.

Впровадження RAB-регулювання передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС в частині імплементації Директиви 2009/72 / ЄС, а також Енергетичною стратегією України до 2035 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України закликав Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), переглянути параметри RAB-регулювання для обленерго в частині показників прибутковості і для старої, і для нової бази активів. У той же час в прес-службі підкреслюють, що уряд підтримує саму ідею введення стимулюючого регулювання.