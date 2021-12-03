Рада бізнес-омбудсмена вимагає від Шмигаля виплатити 3 млрд грн коштів з єврооблігацій

Лист Ради бізнес-омбудсмена є реакцією на скаргу від ДТЕК

Кабінет міністрів України має пояснити причини блокування 3 млрд грн, які мали бути сплачені компанії ДТЕК ВДЕ, але безпідставно були заблоковані на рахунках держпідприємства «Гарантований покупець».

Про це говориться в листі Ради бізнес-омбудсмена на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зазначається, відповідний лист Ради бізнес-омбудсмена є реакцією на скаргу від ТОВ «ДТЕК ВДЕ» щодо порушення майнових прав при здійсненні виплат у листопаді 2021 року за рахунок коштів, що надійшли від продажу «зелених» облігацій. Причина – блокування виплати 3 млрд грн держпідприємством «Гарантований покупець» на відповідні підрозділи компанії ДТЕК ВДЕ.

«Прошу у межах компетентності забезпечити пропорційне погашення боргу перед скаржниками… Повідомити Раду про те, які саме факти спричинили затримку із перерахуванням коштів усім скаржникам 12 листопада... Поінформувати, які висновки були зроблені міжвідомчою робочою групою з перевірки діяльності ДП «Гарантований покупець» стосовно купівлі-продажу електроенергії та розрахунків з виробниками ВДЕ», – заявляє організація.

Вона нагадує уряду, що основний інструмент, який би забезпечив виплату заборгованості перед усіма виробниками – це облігації для Укренерго, яке підприємство залучило на початку листопада на суму 825 млн доларів. При цьому КМУ зобов’язав Міненерго, Укренерго та ДП «Гарантований покупець» забезпечити відповідні розрахунки на умовах пропорційності.

Повідомляється, що 12 листопада ДП «Гарантований покупець» надав дані щодо сум погашення усім виробникам ВДЕ без виключення. Разом з тим, було виплачено не 19,3 млрд грн, а 16,3 млрд грн всім компаніям, за винятком тих, що входять в склад ДТЕК ВДЕ.

Рада бізнес-омбудсмена заявляє про те, що вибіркові розрахунки на ринку електроенергії дискримінаційними, а зміна керівництва «Гарантованого покупця» під час здійснення запланованих оплат є порушенням принципів законодавства щодо функціонування ринку електроенергії.

«Прошу вжити заходів по відновленню порушених прав та інтересів скаржників (підрозділів ДТЕК ВДЕ – ред.), а також превентивних заходів з метою не повторення ситуації в майбутньому», – зазначає організація.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами з коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.