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    Бюро економічної безпеки та друге голосування за Вітренка: що сьогодні розгляне Рада

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    Юрій Вітренко сьогодні може бути призначений міністром енергетики&nbsp; - Бюро економічної безпеки та друге голосування за Вітренка: що сьогодні розгляне Рада
    Юрій Вітренко сьогодні може бути призначений міністром енергетики 
    Фото: УП

    Профільний комітет розгялне призначення Юрія Вітренка на посаду першого-віце-прем'єра - міністра енергетики сьогодні о 12:00, а потім це питання внесуть до сесійної зали

    Українські парламентарі 28 січня планують розглянути у другому читанні законопроєкт №3087-д «Про Бюро економічної безпеки України». Про це сказано у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту. Цей законопроєкт передбачає передачу повноважень з розслідування економічних злочинів від силових органів до Бюро економічної безпеки. Документ було схвалено для прийняття комітетом парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики ще у листопаді 2020 року.
    Також Рада планує призначити першого віце-прем'єра - міністра енергетики. Виконує обов'язки керівника відомства Юрій Вітренко. Саме його кандидатуру винесуть на голосування. У монобільшості сподіваються, що Вітренко нині знайде підтримку в залі, адже у грудні голосів не вистачило. Зазначимо, що профільний комітет розгялне призначення Юрія Вітренка на посаду першого-віце-прем'єра - міністра енергетики сьогодні о 12:00, а потім це питання внесуть до сесійної зали. 

    Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

    Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

    Згодом Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Також Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

    Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами. 

    Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

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    Теги: Кабмін Верховна Рада Юрій Вітренко
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