Бюро економічної безпеки та друге голосування за Вітренка: що сьогодні розгляне Рада

Документ було схвалено для прийняття комітетом парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики ще у листопаді 2020 року.

законопроєкт передбачає передачу повноважень з розслідування економічних злочинів від силових органів до Бюро економічної безпеки. Документ було схвалено для прийняття комітетом парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики ще у листопаді 2020 року.

рофільний комітет розгялне призначення Юрія Вітренка на посаду першого-віце-прем'єра - міністра енергетики сьогодні о 12:00, а потім це питання внесуть до сесійної зали.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

Згодом Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Також Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

Читайте також: