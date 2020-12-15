Раді пропонують цього тижня прийняти законопроєкт, який може призвести до втрати 7 млрд грн в бюджеті
Раніше ЗМІ писали про законопроект №3656, як про лобістський на користь аграрних олігархів
На останньому пленарному тижні 2020 року Верховна Рада планує ухвалити Державний бюджет і пакет економічних законопроектів, а також розглянути в другому читанні законопроект № 3656 про зниження ПДВ для аграріїв, який ЗМІ раніше називали лобістським на користь аграрних олігархів. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
«Є законопроекти, які стосуються зниження податку на додану вартість для аграріїв (№ 3656), є інші економічні законопроекти. Їх всі важливо на цьому тижні встигнути розглянути», – підкреслив Корнієнко.
Він також дав оптимістичний прогноз щодо прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2021 рік.
«Є надія, що країна піде в новий рік з прийнятим бюджетом. Сподіваємося розставити всі крапки над «i» і все-таки прийняти цей документ у другому читанні», – зазначив глава СН.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про законопроект №3656, як про лобістський на користь аграрних олігархів, і називали імена лобістів – нардеп з групи «Довіра» Олег Кулініч, від «Слуги народу» Мар'ян Заблоцький і голова депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця.
«І саме Кулинич, Заблоцький і Палиця ініціювали постанову про відставку Гетманцева з поста глави комітету. Адже той виступив категорично проти законопроекту №3656 і закликав членів комітету не підтримувати його. І у нього була більшість підтримки, але в справу втрутилися вже згадані лобісти. Депутатів комітету під тиском і домовленостями переконали документ підтримати», – повідомляли ЗМІ.
Також в ЗМІ писали, що в разі прийняття законопроекту №3656 Держбюджет втратить значні надходження.
«Бюджет України щорічно втрачатиме 7 млрд грн, які роздерибанять між собою власники агрохолдингів. Переробна промисловість не вистоїть, так як вигідніше буде продавати сировину, і в кінці кінців ми перетворимося на сільськогосподарський сировинний придаток», – констатували ЗМІ.