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    Економіка та фінанси

    Раді пропонують цього тижня прийняти законопроєкт, який може призвести до втрати 7 млрд грн в бюджеті

    • Розсилка
    Раді пропонують цього тижня прийняти законопроєкт, який може призвести до втрати 7 млрд грн в бюджеті

    Раніше ЗМІ писали про законопроект №3656, як про лобістський на користь аграрних олігархів

    На останньому пленарному тижні 2020 року Верховна Рада планує ухвалити Державний бюджет і пакет економічних законопроектів, а також розглянути в другому читанні законопроект № 3656 про зниження ПДВ для аграріїв, який ЗМІ раніше називали лобістським на користь аграрних олігархів. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

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    «Є законопроекти, які стосуються зниження податку на додану вартість для аграріїв (№ 3656), є інші економічні законопроекти. Їх всі важливо на цьому тижні встигнути розглянути», – підкреслив Корнієнко.

    Він також дав оптимістичний прогноз щодо прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2021 рік.

    «Є надія, що країна піде в новий рік з прийнятим бюджетом. Сподіваємося розставити всі крапки над «i» і все-таки прийняти цей документ у другому читанні», – зазначив глава СН.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про законопроект №3656, як про лобістський на користь аграрних олігархів, і називали імена лобістів – нардеп з групи «Довіра» Олег Кулініч, від «Слуги народу» Мар'ян Заблоцький і голова депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця.

    «І саме Кулинич, Заблоцький і Палиця ініціювали постанову про відставку Гетманцева з поста глави комітету. Адже той виступив категорично проти законопроекту №3656 і закликав членів комітету не підтримувати його. І у нього була більшість підтримки, але в справу втрутилися вже згадані лобісти. Депутатів комітету під тиском і домовленостями переконали документ підтримати», – повідомляли ЗМІ.

    Також в ЗМІ писали, що в разі прийняття законопроекту №3656 Держбюджет втратить значні надходження.

    «Бюджет України щорічно втрачатиме 7 млрд грн, які роздерибанять між собою власники агрохолдингів. Переробна промисловість не вистоїть, так як вигідніше буде продавати сировину, і в кінці кінців ми перетворимося на сільськогосподарський сировинний придаток», – констатували ЗМІ.

    Теги: Верховна Рада бюджет Держбюджет Ігор Палиця Олександр Корнієнко За майбутнє
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