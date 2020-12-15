Раді пропонують цього тижня прийняти законопроєкт, який може призвести до втрати 7 млрд грн в бюджеті

Раніше ЗМІ писали про законопроект №3656, як про лобістський на користь аграрних олігархів

На останньому пленарному тижні 2020 року Верховна Рада планує ухвалити Державний бюджет і пакет економічних законопроектів, а також розглянути в другому читанні законопроект № 3656 про зниження ПДВ для аграріїв, який ЗМІ раніше називали лобістським на користь аграрних олігархів. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

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«Є законопроекти, які стосуються зниження податку на додану вартість для аграріїв (№ 3656), є інші економічні законопроекти. Їх всі важливо на цьому тижні встигнути розглянути», – підкреслив Корнієнко.

Він також дав оптимістичний прогноз щодо прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2021 рік.

«Є надія, що країна піде в новий рік з прийнятим бюджетом. Сподіваємося розставити всі крапки над «i» і все-таки прийняти цей документ у другому читанні», – зазначив глава СН.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про законопроект №3656, як про лобістський на користь аграрних олігархів, і називали імена лобістів – нардеп з групи «Довіра» Олег Кулініч, від «Слуги народу» Мар'ян Заблоцький і голова депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця.

«І саме Кулинич, Заблоцький і Палиця ініціювали постанову про відставку Гетманцева з поста глави комітету. Адже той виступив категорично проти законопроекту №3656 і закликав членів комітету не підтримувати його. І у нього була більшість підтримки, але в справу втрутилися вже згадані лобісти. Депутатів комітету під тиском і домовленостями переконали документ підтримати», – повідомляли ЗМІ.

Також в ЗМІ писали, що в разі прийняття законопроекту №3656 Держбюджет втратить значні надходження.

«Бюджет України щорічно втрачатиме 7 млрд грн, які роздерибанять між собою власники агрохолдингів. Переробна промисловість не вистоїть, так як вигідніше буде продавати сировину, і в кінці кінців ми перетворимося на сільськогосподарський сировинний придаток», – констатували ЗМІ.