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    МЗС поділився з українцями різдвяним рецептом: що пропонують приготувати дипломати

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    Багато англійських родин мають свої власні рецепти пудинга - МЗС поділився з українцями різдвяним рецептом: що пропонують приготувати дипломати
    Багато англійських родин мають свої власні рецепти пудинга
    фото з відкритих джерел

    Пудинг – практично обов’язкова страва англійського різдвяного столу

    Міністерство закордонних справ України спеціально до свят оновило рубрику «Дипломатична кухня» та поділилося солодким різдвяним рецептом країни-стратегічного партнера. Про це ідеться у повідомленні відомства на Facebook. Допоміг у цьому шеф-кухар Юрій Ковриженко.

    Так, українцям запропонували приготувати пудинг.

    «Пудинг – практично обов’язкова страва англійського різдвяного столу. Багато родин мають свої власні рецепти, які передаються у родині поколіннями. Традиційно пудинги готували за чотири-п'ять тижнів до Різдва, і кожен в сім'ї (принаймні, кожна дитина) перемішував суміш і загадував при цьому бажання. Звичайною практикою було додавати маленькі срібні монети», – сказано у повідомленні.

    Тож, щоб приготувати цей чудовий десерт, потрібно:

    • Сушену журавлину, ізюм, подрібнені курагу та чорнослив, порубаний мигдаль і волоські горіхи, корицю, спеції та мелену гвоздику покласти у миску і ретельно перемішати.
    • Додати ром і залишити на кілька годин, час від часу помішуючи.
    • Поєднати вершкове масло з цукром. Додати молоко, сухарі, борошно та яйця. Настояні сухофрукти та горіхи подрібніти у блендері.
    • Ретельно все перемішати, викласти тісто у змащену форму, ретельно загорнути його в алюмінієву фольгу принаймні вдвічі, так щоб усередину під час приготування не потрапила вода.
    • Форму з тістом покласти в окріп і варити протягом 2,5 годин, за необхідності додавати воду.
    • Готовий пудинг дістати з води та дати охолонути у формі.

    Раніше майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво. Також у різдвяному телезверненні до нації в суботу королева поділилася своїми переживаннями після смерті чоловіка герцога Единбурзького Філіпа, а також вказала на важливість об’єднання сімей.

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    Теги: МЗС вода Facebook час
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    МЗС поділився з українцями різдвяним рецептом: що пропонують приготувати дипломати