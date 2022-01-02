МЗС поділився з українцями різдвяним рецептом: що пропонують приготувати дипломати

Пудинг – практично обов’язкова страва англійського різдвяного столу

Міністерство закордонних справ України спеціально до свят оновило рубрику «Дипломатична кухня» та поділилося солодким різдвяним рецептом країни-стратегічного партнера. Про це ідеться у повідомленні відомства на Facebook. Допоміг у цьому шеф-кухар Юрій Ковриженко.

Так, українцям запропонували приготувати пудинг.

«Пудинг – практично обов’язкова страва англійського різдвяного столу. Багато родин мають свої власні рецепти, які передаються у родині поколіннями. Традиційно пудинги готували за чотири-п'ять тижнів до Різдва, і кожен в сім'ї (принаймні, кожна дитина) перемішував суміш і загадував при цьому бажання. Звичайною практикою було додавати маленькі срібні монети», – сказано у повідомленні.

Тож, щоб приготувати цей чудовий десерт, потрібно:

Сушену журавлину, ізюм, подрібнені курагу та чорнослив, порубаний мигдаль і волоські горіхи, корицю, спеції та мелену гвоздику покласти у миску і ретельно перемішати.

Додати ром і залишити на кілька годин, час від часу помішуючи.

Поєднати вершкове масло з цукром. Додати молоко, сухарі, борошно та яйця. Настояні сухофрукти та горіхи подрібніти у блендері.

Ретельно все перемішати, викласти тісто у змащену форму, ретельно загорнути його в алюмінієву фольгу принаймні вдвічі, так щоб усередину під час приготування не потрапила вода.

Форму з тістом покласти в окріп і варити протягом 2,5 годин, за необхідності додавати воду.

Готовий пудинг дістати з води та дати охолонути у формі.

Раніше майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво. Також у різдвяному телезверненні до нації в суботу королева поділилася своїми переживаннями після смерті чоловіка герцога Единбурзького Філіпа, а також вказала на важливість об’єднання сімей.

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