РГК отримала міжнародний сертифікат якості на програмне забезпечення для добового балансування газу новини компаній



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Інформаційна платформа РГК забезпечує збір і аналіз оперативних даних про розподіл газу серед 8 млн побутових і 98,8 тис. комерційних споживачів

Регіональна газова компанія отримала сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги». Документ підтверджує високий рівень комп'ютерного програмування, обробки даних, розміщення даних на веб-вузлах та іншої діяльності в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Дія сертифікату відповідності ISO 9001 поширюється на програмні продукти, розроблені РГК. Найбільш відомими з них є інформаційна платформа для добового балансування RGC Industry і програмний комплекс RGC Billing. А також низка інших програмних продуктів, створених для роботи операторів ГРМ та поліпшення сервісу для клієнтів.

«Для підготовки платформи добового балансування, крім програмної частини, нам знадобилося близько восьми місяців, щоб відтестувати систему, перевірити коректність баз даних, налагодити взаємодію і навчити всіх фахівців в 16 регіонах України. Завдяки її роботі, ми регулярно передаємо бази даних ЕІС-кодів наших споживачів Оператору ГТС. Незважаючи на спроби звинуватити нас в проблемах з запуском добового балансування, всі дані надходять Укртрансгаз вчасно з накладанням електронного цифрового підпису, про що є відповідні підтвердження» - зазначив директор департаменту систем розподілу природного газу РГК Сергій Бондар.

Отриманий сертифікат якості міжнародного зразка підтверджує, що нова інформаційна платформа групи компаній РГК - RGC Industry - відповідає міжнародним стандартам. Вона забезпечує збір і аналіз оперативних даних про розподіл газу серед 8 млн побутових і 98,8 тис. комерційних споживачів, які перебувають на обслуговуванні фахівців групи.

Нагадаємо, що група компаній РГК вперше в Україні почала добове балансування газорозподільних систем ще в кінці травня. Воно здійснюється за допомогою нової інформаційної платформи, яку розробили фахівці РГК. Старт добового балансування в Україні заплановано на 1 жовтня поточного року.

Регіональна газова компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.