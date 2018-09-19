У Міністерстві енергетики назвали рівень запасів палива в Україні



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Україна збільшила запаси вугілля

Рівень запасів вугілля в Україні на сьогодні вище, ніж на відповідну дату минулого року. Натомість Україна відстає з темпами накопичення мазуту і газу.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

«Станом на 18 вересня на складах підприємств Міненерговугілля накопичено 1 млн 976,9 тис. тонн вугілля, що на 337,2 тис. тонн або на 20,6% більше від показника минулого року», - йдеться в повідомленні.

Водночас запаси мазуту і газу є меншими, ніж на відповідну дату минулого року.

Так, запаси мазуту складають 38,3 тис. тонн, що на 50,4 тис. тонн або 56,8% менше, ніж в минулому році.

У свою чергу запаси газу становлять 15,4 млрд куб. м за станом на 17 вересня, що на 0,2 млрд куб. м або на 1,3% менше рівня минулого року на відповідну дату.

Нагадаємо, раніше глава EURACOAL Брайан Рікетс заявляв, що використання принципу імпортного паритету є єдиною раціональною моделлю встановлення внутрішніх цін на вугілля.

До слова, Туреччина розслідує ввезення вугілля з окупованого Донбасу.